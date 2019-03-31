土耳其經濟下滑 地方選舉是風向球

2019-03-31 18:39 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



31日市政選舉，將反應土耳其人民是否信任總統能再次帶領他們脫離不景氣。(photo by Pixabay) 分享 facebook

土耳其經濟出問題，總統撐得住嗎？土耳其里拉大貶5%，而其在股票市場價值也在一個多禮拜之內掉了10%。經濟不景氣與通貨膨脹不只影響人民生活，也間接影響著土耳其近期的內政。許多人認為31日的地方選舉結果，將反映土耳其人民對總統的信任程度。

經濟由盛轉衰

根據《BBC 》報導，自2003起在艾爾段總統多年的掌政下，除了2009年環球金融危機期間，土耳其經濟一直處於成長的狀態。這15年間土耳其經濟以每年平均5.6%的成長率成長，整體經濟成長了兩倍以上。但是去年經濟在第三季與第四季都縮減了，由此可見經濟的不景氣。

土耳其也有嚴重的通貨膨脹問題，而中央銀行一般的作法為提高利率，提高讓公司與民眾借錢的難度，降低他們消費金額，以抑制物價。但艾爾段總統不支持這樣的作法。

經濟影響內政

根據《路透社》報導，艾爾段總統在2018年的總統大選中強勢連任，可見他在土耳其的政治地位。但有些人認為31日市政大選的結果，很可能影響艾爾段總統的地位，而在首都安卡拉，他所屬的正義與發展黨正面臨危險的情勢。

對多數的土耳其人來說，投票的關鍵只在艾爾段總統是否能持續將人們生活水平維持在一定水準。土耳其政治分析家說：「絕大多數人認為『經濟』議題，是土耳其當前最重要的問題。」

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