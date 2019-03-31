影／ 鼠界黃飛鴻！無影腳閃電踹飛響尾蛇

2019-03-31 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國多起大學聯手的一次田野調查中，意外捕捉到更格盧鼠(kangaroo rat)面對響尾蛇的攻擊時，瞬間起跳踹飛響尾蛇，宛如鼠界的黃飛鴻大展無影腳功夫。

綜合外媒報導，美國加州大學河濱分校、戴維斯分校，以及聖地牙哥州立大學的研究人員，在野外多處地點架設攝影機，以觀察動物們在大自然中的習性，沒想到竟拍到了模樣可愛的更格盧鼠在面對響尾蛇攻擊時，超強的防禦能力。

影片中可見，響尾蛇正潛伏伺機靠近更格盧鼠，張嘴上去要咬更格盧鼠的同時，更格盧鼠的反應卻比響尾蛇還快速，瞬間跳起，在空中扭身一腳踹開響尾蛇，把響尾蛇巴到往後倒；其他片段中，響尾蛇才正要撲向前，更格盧鼠已經率先高高跳起，躲過攻擊的同時，落地時還不忘踩響尾蛇一腳。

更格盧鼠具有靈敏的警覺性，敏捷性，還有強而有力的後腿，可以跳出高出自己身高8倍的高度；研究人員克拉克(Rulon Clark)表示，一般蛇類捕食的突襲速度在100毫秒以內，但更格盧鼠反應卻高人一等，可以比100毫秒更快速，平均在70毫秒內能逃生，有些甚至快到38毫秒。克拉克也指出，更格盧鼠能夠快速反應、彈跳到空中，以此避免遭到毒蛇攻擊，加上牠們的後腿力道非常強勁，可以直接把敵方的頭部踢開，因此被稱為「忍者鼠」(Ninja rat)。