貝佐斯私密照外流 亞馬遜：沙國政府駭手機竊取

2019-03-31 12:18 中央社 華盛頓30日綜合外電報導



亞馬遜執行長貝佐斯。 （路透） 分享 facebook 亞馬遜公司（Amazon）安全顧問今天表示，沙烏地阿拉伯政府駭入亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）的手機，竊取裡面的私密資訊。

八卦報「國家詢問報」（National Enquirer）1月間刊出貝佐斯和前主播桑琪士（Lauren Sanchez）往來的簡訊內容，還說貝佐斯正在和桑琪士交往。長期擔任亞馬遜安全顧問的戴貝克（Gavin de Becker）今天表示，他已完成此事的調查。

貝佐斯上月指控「國家詢問報」的老闆要脅他，要他公開表示「國家詢問報」關於他的報導並非出於政治動機，否則就會刊登他據稱傳給桑琪士的「私密照」。

戴貝克在「野獸日報」（The Daily Beast）網站撰文說，國家詢問報的母公司全美媒體公司（AmericanMedia Inc.）私下要求他否認找到「電子竊聽」或駭入新聞取材過程的證據。

戴貝克說：「我們的調查人員和多位專家帶著高度信心總結說，沙烏地侵入貝佐斯的電話，取得私人資料。」

「目前不清楚全美媒體知不知道詳情，如果知道，知道到什麼程度。」

沙烏地駐華府大使館尚未回覆記者詢問。沙國主管外交事務的國務部長2月間表示，沙國和「國家詢問報」這則緋聞報導「絕對沒有關係」。

全美媒體公司的代表也尚未發表評論。先前全美媒體公司表示，關於貝佐斯新聞的報導合法。

戴貝克表示，已將調查發現呈交聯邦官員，但並未說明細節。