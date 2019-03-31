永久封存二氧化碳！全球最高木造大樓環保與美感兼具

2019-03-31 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



挪威布魯蒙達爾鎮（Brumunddal）的18層樓環保建築米約薩塔（Mjösa Tower）最近正式啟用，成為全球最高的木造大樓。隨著木造大樓的科技進步和建築法鬆綁，全球多地陸續出現木造大樓，有助對抗氣候變遷。

米約薩塔85.4公尺高，包含旅館、私人住家和辦公室。這棟大樓採「縱橫多層次實木」結構積材（CLT）技術和梅沙木業（Metsä Wood）的Kerto單板層積材（LVL）蓋成。這種材質輕又環保，可快速建造「木造大樓」（Plyscraper）；這個字由「三夾板」（plywood）和「摩天大樓」（skyscraper）組合而成。

米約薩塔將建築融入環保概念，證明木材也能拿來蓋高樓。這棟木造大樓的設計安排對建築師艾爾格薩斯（Øystein Elgsaas）是一大挑戰，他表示：「我們希望鼓勵別人也用同樣方法蓋大樓。」

木造大樓的概念確實逐漸風行於其他國家。日本住友林業公司去年計畫在東京興建全球最高的木造大樓，這棟名為「W350」的大樓預定2041年完工。

美國奧勒岡州有大片森林，去年9月成為第一個允許高樓木造建築的州。波特蘭原擬建造備受矚目的多用途木造大樓「框架」（Framework），落實「從森林到建築」，但最後因為成本考量而取消。

在世界高層建築與都市人居學會正式認證米約薩塔是全球最高木造建築前，這個寶座原本屬於溫哥華英屬哥倫比亞大學的一棟學生宿舍。這棟「Brock Commons」學生宿舍以木材與水泥建成，高度53公尺。

其他知名的木造大樓還有挪威卑爾根（Bergen）的全木造建築「大樹」（Treet），高度近49公尺；澳洲布里斯本也有45公尺高的全木造辦公大樓。

過去蓋木造大樓被認為成本過高、技術上不可行而且不夠安全，不過，建造科技改進和法規鬆綁，有助快速以木材建造大樓。雖然跟碳密集的水泥與鋼蓋成的大樓相比，成本依舊偏高，但是木造大樓選用負責任的森林木材建造、更具創意與美感，木建築還可以將二氧化碳永久封鎖在木材中，有助減緩氣候變遷。