貿易戰促使中國向巴西採購大豆 威脅亞馬遜雨林生態

2019-03-31 09:03 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



美國和中國大陸陷入貿易戰，中國產品進口到美國需加徵關稅，中國也以牙還牙。中國身為全球大豆最大買主，去年陸續分散大豆進口的來源，向巴西採購大豆，但此舉卻可能對亞馬遜熱帶雨林帶來重大影響。

美中貿易戰僵持不下，中國減少向美國進口大豆，並找到更便宜的大豆生產替代國家：巴西。2016年中國向美國進口3760萬噸大豆，現在這些大豆需求轉向其他主要大豆生產國。

巴西是全球大豆最大生產國，不過生產大豆卻是造成森林濫砍濫伐的主因，僅次於放牧。

貿易戰期間內，巴西選出極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro），他承諾減少對亞馬遜森林的保護，並宣稱擁有包括亞馬遜森林的巴西原住民土地所有權，他稱這都些都是農業企業的絆腳石。

根據「自然」（Nature）期刊3月27日的全球大豆生產分析，主要作者富赫斯（Richard Fuchs）與其他作者預測，中國對大豆的新需求可能導致新一波的熱帶雨林濫砍濫伐。其實，20年來，亞馬遜雨林在全球大豆市場的占比成長，已造成大規模的濫砍濫伐。

這篇分析的作者認為，與聯合國糧食及農業組織（FAO）2016年數據相比，巴西大豆生產將成長39%，種植面積擴增到1290萬公頃。在森林破壞最嚴重的1995年和2004年，巴西約300萬公頃雨林消失。

澳洲廣播公司（ABC）報導，就短期而言，有幾個因素有機會阻止上述情況實現。首先，巴西可用大豆取代玉米等現有作物，降低對新土地的需求。其次，如果美中貿易戰緩和，在巴西擴大大豆種植前，中國可能已恢復對美國進口大豆。此外，巴西基礎建設不夠完善，限制出口大豆的能力。