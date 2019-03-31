親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

美元失寵 人民幣Q4在全球外匯存底占比創新高

2019-03-31 00:11經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

國際貨幣基金（IMF）29日公布，美元去年第4季在全球外匯存底的占比下滑，為連續第三季下滑，歐元的占比則提升至四年最高，人民幣則攀抵有紀錄以來最高。

美元去年第4季的外匯存底配置額下滑至6.62兆美元，占比為61.69%，低於前一季的6.63兆美元和61.94%。去年第3季全球外匯存底配置總額增加至10.73兆美元，高於第2季的10.71兆美元。

全球外匯存底指的是各國央行持有的不同貨幣所組成的資產，主要用於支撐央行的負債，有時也會用於支撐本國幣。

在美元的外匯存底占比下滑之際，歐元、日圓以及人民幣的占比均上升。美元依然是全球外匯存底的主流貨幣，但各國央行似乎持續以其他貨幣配置外匯存底、轉離美元。

劍橋全球支付公司首席市場策略師斯卡莫塔表示，「從官方數據來看，各國央行持續分散外匯存底的貨幣配置，主因是在國際支付擴大使用其他貨幣。」

斯卡莫塔還提到：「人民幣的排行持續上升。根據銀行結算系統（SWIFT）的支付數據，人民幣用作支付貨幣持續增加，而在歐元危機過後，歐元支付也穩健成長。」

去年第4季的歐元外匯存底配置率上升至20.69%，創2014年同季以來最高。人民幣的配置率則上升至1.89%，是IMF在2016年第4季首度公布全球央行人民幣持有部位以來最高。

日圓的外匯存底占比上升至5.2%，是2002年第2季以來最高。英鎊的外匯存底配置率降至4.43%，占比創2017年第2季以來最低。

根據IMF的資料，美元在去年第4季的全球外匯存底占比下滑，為連續第三季下滑，人民...
根據IMF的資料，美元在去年第4季的全球外匯存底占比下滑，為連續第三季下滑，人民幣和歐元則攀高。 路透
分享

外匯人民幣IMF

相關新聞

美股收漲 Q1表現近十年最猛 但今年就此漲完了嗎？

2019-03-30 17:20

美股Q2能否乘勝追擊？後市面臨4利多與5地雷

2019-03-30 17:15

印度ATM落伍 羅馬尼亞犯嫌側錄製偽卡盜刷

2019-03-30 14:51

中國侵犯智財 美聯社：走當年美國老路罷了

2019-03-30 13:57

川普再轟聯準會「升息是錯誤」

2019-03-30 13:43

中美第8輪經貿磋商 討論協議有關文本

2019-03-30 10:53

澳洲免徵生理衛生用品商品服務稅 業者沒義務降價？

2019-03-30 10:21

生鮮蔬果包膜否 零售業兩難

2019-03-30 09:32

川普再度砲轟聯準會：升息是錯誤

2019-03-30 08:54

投資人追捧叫車服務 Lyft上市股價大漲8.7%

2019-03-30 08:48

美股收紅 標普指數Q1漲幅創2009年來最大

2019-03-30 06:34

美中貿易談判 逐行審視文本

2019-03-30 02:08

再對美讓步？ 大陸雲端規範擬放寬

2019-03-30 00:19

Sony智慧手機部門瘦身 砍掉大陸生產線

2019-03-29 23:50

外資抽腿害的！Q1全球股市表現這國最慘

2019-03-29 22:02

美中新一輪貿易談判 白宮：取得進展 下周續談

2019-03-29 21:56

索尼手機銷量銳減 傳部門人力將砍半

2019-03-29 21:49

全球經濟快速發展 巴菲特：富國有義務協助受害者

2019-03-29 21:26

分析師：鈀金重挫後 慎防標普500起跌腳步近了

2019-03-29 21:17

美超級財報很衰 華爾街看壞 股價卻不跌？！

2019-03-29 15:15

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

2045年「時空旅人」測謊全過！爆美國未來最偉大末任總統是「她」

2019-03-30 09:46

14歲網球妹仙照曝光！表特版鄉民大暴動：美得無解

2019-03-30 11:24

好萊塢等級 超級巨鯊疑現身澳洲東部

2019-03-30 18:37

汶萊對同性戀處以石刑 喬治克隆尼：別去這9家飯店

2019-03-30 11:58

筋疲力竭！他繪製脫歐流程圖 畫了27個版本後不玩了

2019-03-30 15:54

墨爾本「粉紅湖」打卡勝地 專家警告：湖水對人體有害

2019-03-30 10:07

影／主人當兵離家9個月 狗狗狂聞舊衣填思念

2019-03-30 12:08

不死心！梅伊暗示下周再表決一次 不過就改選國會

2019-03-30 10:13

影／只差一秒！神力瘦姐抓住75公斤跳河男

2019-03-30 13:01

川金二會不歡而散 傳美要北韓吞利比亞模式

2019-03-30 11:51

影／6頭幼象困泥坑 泰國家公園巡護員挖斜坡助脫身

2019-03-30 17:24

中國侵犯智財 美聯社：走當年美國老路罷了

2019-03-30 13:57

中國海軍到歐洲軍演 北約祕書長示警

2019-03-30 21:55

川普再度砲轟聯準會：升息是錯誤

2019-03-30 08:54

英國還能怎麼「脫」？穩脫、延後、亂脫，以及不脫

2019-03-30 15:52

脫歐日變成否決日 英國脫歐走入迷霧中

2019-03-30 02:12

「日最便宜電車」10年未漲價 長崎電車下月起漲10日圓

2019-03-30 02:13

北愛爾蘭問題未解 梅伊一勝難求

2019-03-30 00:43

為了46元吵架！他報假案害死無辜男 重判20年

2019-03-30 10:01

日本新皇年號4月1日宣布 五月改朝換代

2019-03-30 00:58

梅伊「半套協議」闖關 仍遭國會否決

2019-03-30 00:34

日本新年號公布儀式打網路戰 社群全面同步

2019-03-30 22:31

美股收漲 Q1表現近十年最猛 但今年就此漲完了嗎？

2019-03-30 17:20

脫歐變成拖歐 英媒諷：比倉鼠一生還長

2019-03-30 10:50

南韓接收首批美隱形戰機 恐刺激北韓

2019-03-30 15:30

不滿非法移民湧入 川普威脅下週關閉美墨邊界

2019-03-30 05:32

中國化學災難頻傳 聯合國指責罔顧公民人權

2019-03-30 20:07

加拿大前司法部長爆錄音 恐成杜魯多干預司法鐵證

2019-03-30 23:02

美墨邊界如果關一年 模擬預測：美國經濟將崩塌近半

2019-03-30 15:41

注意了！紐約將禁一次性塑膠購物袋 擬徵收交通壅擠費

2019-03-30 11:57

再對美讓步？ 大陸雲端規範擬放寬

2019-03-30 00:19

委內瑞拉危機 馬杜洛政府禁止瓜伊多任公職15年

2019-03-30 09:08

恩斷義絕！泰王宣布褫奪前總理塔信的王室勳銜

2019-03-30 22:39

委國搶總統出狠招 瓜伊多遭褫奪公權

2019-03-30 00:54

美股Q2能否乘勝追擊？後市面臨4利多與5地雷

2019-03-30 17:15

生鮮蔬果包膜否 零售業兩難

2019-03-30 09:32

停用塑膠包材更環保？浪費食物？澳洲超市限塑兩難

2019-03-30 13:35

邊界巡邏隊員竟是無證移民 為美國奉獻獲輕判

2019-03-30 16:00

美股收紅 標普指數Q1漲幅創2009年來最大

2019-03-30 06:34

英國若無協議脫歐 將使歐盟元氣大傷

2019-03-30 23:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top