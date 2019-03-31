美元失寵 人民幣Q4在全球外匯存底占比創新高

2019-03-31 00:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



國際貨幣基金（IMF）29日公布，美元去年第4季在全球外匯存底的占比下滑，為連續第三季下滑，歐元的占比則提升至四年最高，人民幣則攀抵有紀錄以來最高。

美元去年第4季的外匯存底配置額下滑至6.62兆美元，占比為61.69%，低於前一季的6.63兆美元和61.94%。去年第3季全球外匯存底配置總額增加至10.73兆美元，高於第2季的10.71兆美元。

全球外匯存底指的是各國央行持有的不同貨幣所組成的資產，主要用於支撐央行的負債，有時也會用於支撐本國幣。

在美元的外匯存底占比下滑之際，歐元、日圓以及人民幣的占比均上升。美元依然是全球外匯存底的主流貨幣，但各國央行似乎持續以其他貨幣配置外匯存底、轉離美元。

劍橋全球支付公司首席市場策略師斯卡莫塔表示，「從官方數據來看，各國央行持續分散外匯存底的貨幣配置，主因是在國際支付擴大使用其他貨幣。」

斯卡莫塔還提到：「人民幣的排行持續上升。根據銀行結算系統（SWIFT）的支付數據，人民幣用作支付貨幣持續增加，而在歐元危機過後，歐元支付也穩健成長。」

去年第4季的歐元外匯存底配置率上升至20.69%，創2014年同季以來最高。人民幣的配置率則上升至1.89%，是IMF在2016年第4季首度公布全球央行人民幣持有部位以來最高。