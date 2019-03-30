親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

巴隆：「膽小蘋果」推服務格局小 股價也將畏縮

2019-03-30 23:24經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

蘋果公司本周發表新服務，投資人、消費者和媒體記者無不屏息期待執行長庫克（Tim Cook）證明，蘋果從硬體公司蛻變為服務公司的轉型之路已步上軌道。但巴隆周刊（Barron's）評論指出，基本上，蘋果這次讓眾人失望了。

巴隆指出，庫克在台上揭開一系列新服務，包括串流電視節目，以及新聞、信用卡和遊戲服務。但蘋果對這些服務的介紹籠統含糊，且看不出別開生面的大格局，這使最近坦然接受美國總統賜封「提姆‧蘋果」（Tim Apple）外號的庫克，顯得更像是「膽小的蘋果」（Timid Apple）。

蘋果推動服務事業若是無法放膽一搏，可能是個問題，畢竟蘋果股價之所以能從1月低點翻揚30%，正是因為市場對蘋果的服務策略寄予厚望，期盼新服務事業能把14億個蘋果裝置活躍用戶轉化成付費服務訂戶，抵銷iPhone銷量下滑的影響。

不料蘋果25日發表的只是一些小碎步、漸進式的服務，令死忠果粉也難掩失望之情。ARK Invest分析師James Wang認為，這些新服務「沒有一項魅力大到令人無法抗拒，或與競爭對手有所區隔」。

● Apple TV+

或許最令人失望的是Apple TV+影片訂閱服務，因為規模既小，細節又模糊不清，蘋果雖請了一些名人上台助陣，卻缺乏實際內容可示眾，甚至連服務訂價也不詳。

紐約時報報導，蘋果已斥資逾10億美元，年底前可能備妥約12個串流影視節目，另有分析師估計蘋果內容支出總計可能投入多達20億美元。但這跟串流影片市場龍頭Netflix相比有如小巫見大巫。美銀美林（BAML）估計Netflix今年的內容支出總額可達150億美元，且Netflix網站上的節目單有超過900個原創節目。

這令人質疑，蘋果究竟在怕什麼？只是緩步、試探性地跨足串流影片市場，對這家市值9,000億美元公司的財務起不了什麼作用。蘋果坐擁1,300億美元淨現金（現金減去債務）且年獲利逾500億美元，有雄厚財力可加強競爭力道。

● Apple Arcade

蘋果推新遊戲服務Apple Arcade也顯得氣勢不足，這項遊戲訂用服務將提供大約100種遊戲，且以小成本製作、藝術氣息濃厚、獨立開發導向的遊戲為主，用意是提供「任你玩到飽」的遊戲平台，有別於目前蔚為主流的遊戲內交易（in-game transaction）模式。

但Kantan Games遊戲產業分析師Serkan Toto認為，Apple Arcade「很可能演變成利基型（小眾）服務」，「在智慧型裝置上，免費玩（free-to-play）仍是王道」。

在蘋果小碎步跨足遊戲業前一周，Google大張旗鼓發表雄心勃勃的雲端串流遊戲服務「Stadia」。

●Apple TV Channels

蘋果在電視節目方面也居於落後地位。新Apple TV Channels將讓用戶透過蘋果App訂閱第三方串流服務，例如HBO。但這項功能基本上只是仿效亞馬遜2015年就推出的Prime Video服務。

● Apple Card

蘋果也發表同名信用卡，但大多數消費者導向的公司早已這麼做了。

重要的是，高盛分析師Rod Hall說，蘋果新發表的各種服務，「據我們估算，似乎沒有任一項能在短期內對每股盈餘產生顯著的助益」。

ARK Invest的Wang甚至擔心蘋果可能喪失「核心創新基因」——打造原先不存在的酷炫產品、開創出新市場。

蘋果發表的服務未達到市場的高期待，投資人焦點可能轉回iPhone業務。蘋果此刻面臨的風險是：今年來20%的股價漲幅可能回吐。

蘋果新發表的服務未達到市場的高期待，今年來20%的股價漲幅有回吐之虞。美聯社
蘋果新發表的服務未達到市場的高期待，今年來20%的股價漲幅有回吐之虞。美聯社
分享

紐約時報競爭力債務

相關新聞

美股收漲 Q1表現近十年最猛 但今年就此漲完了嗎？

2019-03-30 17:20

美股Q2能否乘勝追擊？後市面臨4利多與5地雷

2019-03-30 17:15

印度ATM落伍 羅馬尼亞犯嫌側錄製偽卡盜刷

2019-03-30 14:51

中國侵犯智財 美聯社：走當年美國老路罷了

2019-03-30 13:57

川普再轟聯準會「升息是錯誤」

2019-03-30 13:43

中美第8輪經貿磋商 討論協議有關文本

2019-03-30 10:53

澳洲免徵生理衛生用品商品服務稅 業者沒義務降價？

2019-03-30 10:21

生鮮蔬果包膜否 零售業兩難

2019-03-30 09:32

川普再度砲轟聯準會：升息是錯誤

2019-03-30 08:54

投資人追捧叫車服務 Lyft上市股價大漲8.7%

2019-03-30 08:48

美股收紅 標普指數Q1漲幅創2009年來最大

2019-03-30 06:34

美中貿易談判 逐行審視文本

2019-03-30 02:08

再對美讓步？ 大陸雲端規範擬放寬

2019-03-30 00:19

Sony智慧手機部門瘦身 砍掉大陸生產線

2019-03-29 23:50

外資抽腿害的！Q1全球股市表現這國最慘

2019-03-29 22:02

美中新一輪貿易談判 白宮：取得進展 下周續談

2019-03-29 21:56

索尼手機銷量銳減 傳部門人力將砍半

2019-03-29 21:49

全球經濟快速發展 巴菲特：富國有義務協助受害者

2019-03-29 21:26

分析師：鈀金重挫後 慎防標普500起跌腳步近了

2019-03-29 21:17

美超級財報很衰 華爾街看壞 股價卻不跌？！

2019-03-29 15:15

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

2045年「時空旅人」測謊全過！爆美國未來最偉大末任總統是「她」

2019-03-30 09:46

14歲網球妹仙照曝光！表特版鄉民大暴動：美得無解

2019-03-30 11:24

好萊塢等級 超級巨鯊疑現身澳洲東部

2019-03-30 18:37

汶萊對同性戀處以石刑 喬治克隆尼：別去這9家飯店

2019-03-30 11:58

筋疲力竭！他繪製脫歐流程圖 畫了27個版本後不玩了

2019-03-30 15:54

墨爾本「粉紅湖」打卡勝地 專家警告：湖水對人體有害

2019-03-30 10:07

影／主人當兵離家9個月 狗狗狂聞舊衣填思念

2019-03-30 12:08

不死心！梅伊暗示下周再表決一次 不過就改選國會

2019-03-30 10:13

川金二會不歡而散 傳美要北韓吞利比亞模式

2019-03-30 11:51

影／只差一秒！神力瘦姐抓住75公斤跳河男

2019-03-30 13:01

影／6頭幼象困泥坑 泰國家公園巡護員挖斜坡助脫身

2019-03-30 17:24

中國侵犯智財 美聯社：走當年美國老路罷了

2019-03-30 13:57

中國海軍到歐洲軍演 北約祕書長示警

2019-03-30 21:55

川普再度砲轟聯準會：升息是錯誤

2019-03-30 08:54

英國還能怎麼「脫」？穩脫、延後、亂脫，以及不脫

2019-03-30 15:52

脫歐日變成否決日 英國脫歐走入迷霧中

2019-03-30 02:12

「日最便宜電車」10年未漲價 長崎電車下月起漲10日圓

2019-03-30 02:13

北愛爾蘭問題未解 梅伊一勝難求

2019-03-30 00:43

為了46元吵架！他報假案害死無辜男 重判20年

2019-03-30 10:01

日本新皇年號4月1日宣布 五月改朝換代

2019-03-30 00:58

梅伊「半套協議」闖關 仍遭國會否決

2019-03-30 00:34

美股收漲 Q1表現近十年最猛 但今年就此漲完了嗎？

2019-03-30 17:20

脫歐變成拖歐 英媒諷：比倉鼠一生還長

2019-03-30 10:50

日本新年號公布儀式打網路戰 社群全面同步

2019-03-30 22:31

不滿非法移民湧入 川普威脅下週關閉美墨邊界

2019-03-30 05:32

南韓接收首批美隱形戰機 恐刺激北韓

2019-03-30 15:30

中國化學災難頻傳 聯合國指責罔顧公民人權

2019-03-30 20:07

美墨邊界如果關一年 模擬預測：美國經濟將崩塌近半

2019-03-30 15:41

注意了！紐約將禁一次性塑膠購物袋 擬徵收交通壅擠費

2019-03-30 11:57

再對美讓步？ 大陸雲端規範擬放寬

2019-03-30 00:19

委內瑞拉危機 馬杜洛政府禁止瓜伊多任公職15年

2019-03-30 09:08

委國搶總統出狠招 瓜伊多遭褫奪公權

2019-03-30 00:54

恩斷義絕！泰王宣布褫奪前總理塔信的王室勳銜

2019-03-30 22:39

加拿大前司法部長爆錄音 恐成杜魯多干預司法鐵證

2019-03-30 23:02

生鮮蔬果包膜否 零售業兩難

2019-03-30 09:32

美股Q2能否乘勝追擊？後市面臨4利多與5地雷

2019-03-30 17:15

停用塑膠包材更環保？浪費食物？澳洲超市限塑兩難

2019-03-30 13:35

邊界巡邏隊員竟是無證移民 為美國奉獻獲輕判

2019-03-30 16:00

美股收紅 標普指數Q1漲幅創2009年來最大

2019-03-30 06:34

川普經濟顧問：美中貿易談判出現重大進展

2019-03-30 05:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top