巴隆：「膽小蘋果」推服務格局小 股價也將畏縮

2019-03-30 23:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



蘋果公司本周發表新服務，投資人、消費者和媒體記者無不屏息期待執行長庫克（Tim Cook）證明，蘋果從硬體公司蛻變為服務公司的轉型之路已步上軌道。但巴隆周刊（Barron's）評論指出，基本上，蘋果這次讓眾人失望了。

巴隆指出，庫克在台上揭開一系列新服務，包括串流電視節目，以及新聞、信用卡和遊戲服務。但蘋果對這些服務的介紹籠統含糊，且看不出別開生面的大格局，這使最近坦然接受美國總統賜封「提姆‧蘋果」（Tim Apple）外號的庫克，顯得更像是「膽小的蘋果」（Timid Apple）。

蘋果推動服務事業若是無法放膽一搏，可能是個問題，畢竟蘋果股價之所以能從1月低點翻揚30%，正是因為市場對蘋果的服務策略寄予厚望，期盼新服務事業能把14億個蘋果裝置活躍用戶轉化成付費服務訂戶，抵銷iPhone銷量下滑的影響。

不料蘋果25日發表的只是一些小碎步、漸進式的服務，令死忠果粉也難掩失望之情。ARK Invest分析師James Wang認為，這些新服務「沒有一項魅力大到令人無法抗拒，或與競爭對手有所區隔」。

● Apple TV+

或許最令人失望的是Apple TV+影片訂閱服務，因為規模既小，細節又模糊不清，蘋果雖請了一些名人上台助陣，卻缺乏實際內容可示眾，甚至連服務訂價也不詳。

紐約時報報導，蘋果已斥資逾10億美元，年底前可能備妥約12個串流影視節目，另有分析師估計蘋果內容支出總計可能投入多達20億美元。但這跟串流影片市場龍頭Netflix相比有如小巫見大巫。美銀美林（BAML）估計Netflix今年的內容支出總額可達150億美元，且Netflix網站上的節目單有超過900個原創節目。

這令人質疑，蘋果究竟在怕什麼？只是緩步、試探性地跨足串流影片市場，對這家市值9,000億美元公司的財務起不了什麼作用。蘋果坐擁1,300億美元淨現金（現金減去債務）且年獲利逾500億美元，有雄厚財力可加強競爭力道。

● Apple Arcade

蘋果推新遊戲服務Apple Arcade也顯得氣勢不足，這項遊戲訂用服務將提供大約100種遊戲，且以小成本製作、藝術氣息濃厚、獨立開發導向的遊戲為主，用意是提供「任你玩到飽」的遊戲平台，有別於目前蔚為主流的遊戲內交易（in-game transaction）模式。

但Kantan Games遊戲產業分析師Serkan Toto認為，Apple Arcade「很可能演變成利基型（小眾）服務」，「在智慧型裝置上，免費玩（free-to-play）仍是王道」。

在蘋果小碎步跨足遊戲業前一周，Google大張旗鼓發表雄心勃勃的雲端串流遊戲服務「Stadia」。

●Apple TV Channels

蘋果在電視節目方面也居於落後地位。新Apple TV Channels將讓用戶透過蘋果App訂閱第三方串流服務，例如HBO。但這項功能基本上只是仿效亞馬遜2015年就推出的Prime Video服務。

● Apple Card

蘋果也發表同名信用卡，但大多數消費者導向的公司早已這麼做了。

重要的是，高盛分析師Rod Hall說，蘋果新發表的各種服務，「據我們估算，似乎沒有任一項能在短期內對每股盈餘產生顯著的助益」。

ARK Invest的Wang甚至擔心蘋果可能喪失「核心創新基因」——打造原先不存在的酷炫產品、開創出新市場。