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台銀14個月內提103億元備抵呆帳 獨董質疑大有問題

美股收漲 Q1表現近十年最猛 但今年就此漲完了嗎？

2019-03-30 17:20經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國股市周五攀升，總結第1季創下近十年來最大單季漲幅，隨全球經濟成長走緩，市場押注各國央行會將利率保持於低檔，美中貿易戰疑慮有所緩解。

標普500指數周五漲0.7%，第1季漲13%，是2009年以來最佳表現。道瓊工業指數周五漲211.22點，第1季共漲11%。那斯達克綜合指數周五漲0.8%，單季漲幅高達16%。費城半導體指數漲勢更高達20.8%。

叫車服務公司Lyft贏得投資人追捧，周日上市首日大漲8.7%，為今年緊鑼密鼓登場的首次公開發行股票（IPO）股票博得好彩頭。

推動今年漲勢的主要動力當屬各國央行。歐元區乃至於中國經濟成長相繼降溫，繼而股市顛仆，於是各國央行面對現實，自升息路徑罷手。相較之下，美國經濟表現相對強勁，而通膨仍呈和緩，讓聯準會（Fed）有按兵不動的餘裕。甚至有人主張Fed開始降息，白宮經濟顧問庫德洛周五便認為，Fed應將聯邦資金利率調降50個基點，以保全美國經濟。

瑞銀全球財富管理投資總監萊恩（Mike Ryan）說：「央行終於跟上腳步，不僅看經濟數據，也兼顧投資人預期。」

展望4月，投資人更加關注美國經濟數據表現。美國聯邦政府長期部分停擺、天候惡劣，加上去年底股市崩跌，攪亂投資人看美國經濟的視野。因此，美國經濟表現如何，未來一周可望隨著公布零售銷售、製造業景氣、耐久財訂單、非農就業等經濟數據而更加明朗。

Ameriprise金融公司首席經濟師普萊斯（Russell Price）指出，若經濟數據符合或優於預期，就可以看見「今年初所見的局部疲軟只是暫時的」，進一步確認對2019年的經濟預測。

平均而言，4月是標普500指數一年中表現最好的月份。過去30年來，標普500指數4月平均上漲1.73%。

值得一慮的是，美股第1季就表現這麼好，已超過多位分析師預測今年年底將達到的水準。經濟成長既已降溫，部分投資人實在預料不到還有什麼企業財報驚喜能帶動股市繼續上漲。

Lyft贏得投資人追捧，昨天上市首日大漲8.8%，也為美國今年上市第一大科技股贏...
Lyft贏得投資人追捧，昨天上市首日大漲8.8%，也為美國今年上市第一大科技股贏得好采頭。路透
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