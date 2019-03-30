美股Q2能否乘勝追擊？後市面臨4利多與5地雷

2019-03-30 17:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國股市三大指數第1季漲幅達二位數，標普500指數季漲幅為十年來最大。但現在投資人關切的是，美股第2季能否乘勝追擊，還是前方路上布滿地雷？

「今日美國報」報導，LPL Financial和FactSet的數據顯示，標普500指數第1季漲13%，為十年來最大季漲幅，且為1998年迄今最強首季漲勢。道瓊工業指數全季挺升11.1%，科技股為主的那斯達克綜合指數躍漲16.4%。

然而，在第1季強勁反彈前，美股去年底跌勢深重。標普500指數第4季重挫13.9%，全年跌6.3%是2008年金融海嘯以來最差表現。因此，今年第1季美股雖止跌回升，目前標普500價位仍比去年9月20日觸及的頂峰低3.3%。

導致美股去年底大跌和今年初強彈的最大推手，都是美國聯準會（Fed）。在全球成長減速之際，Fed依然在12月升息，並計劃2019年再升兩次，觸動股市賣壓狂湧。眼看市場動盪打擊消費者與企業信心，Fed今年升息急踩煞車，並把今年預估升息次數從兩次降為零，股市隨之強彈。

Papamarkou Wellner資產管理公司總裁柏金說：「Fed跟市場已化敵為友。」

展望後市，華爾街多位分析師認為，美股年底前仍有可能再創新高，不過在經濟與企業盈餘成長減緩下，漲幅可能不大。

LPL Financial首席市場策略師德崔克認為，美股接下來要大幅上漲很難，但仍可望有不錯的表現。他說：「年初有了好的開始，上漲動能可能持續下去。」

LPL和FactSet的數據顯示，1950年以來，標普500指數首季漲10%以上的前例有十次，其中九例漲勢延續到年底，全年漲幅平均為5.8%。

●分析師看多美股後市的理由包括下列幾點：

1. 美國經濟仍穩健

美國經濟已減緩，今年成長率可能從去年的3%趨緩至2%-2.5%，仍堪稱穩健。3.8%的失業率是近50年最低，職缺數則接近空前最高，就業市場緊繃可望進一步推升工資。更多美國人投入職場且薪資上揚，應可助長消費者支出，進而促進景氣擴張和企業盈餘成長。

2. 美中可望敲定貿易協議

世界兩大經濟體互祭關稅，已升高美國汽車和其他製造商的進口成本並傷害農產品等出口。貿易戰僵持不下，已使經濟成長與企業獲利前景蒙上陰影。白宮表示，美中已朝敲定協議邁進，但分析師揣測協議若以中方不得竊取美國智慧財產和其他條件為前提，仍有不確定性。

柏金則認為，美中簽協議總比維持現狀好。他預期，敲定協議可望激勵美股大漲，並振奮企業信心與投資。

3. 股票仍是相對較佳的投資

相較於美國10年期公債收益率僅2.4%，股市仍是「錢」景較佳的投資。這將吸引更多資金流入股市、驅動進一步漲勢。

4. 尚未見到非理性榮景

去年底美股大跌，可能已把一些想快速撈一筆的短線投資人嚇出場，留下更多著重企業基本面的長期投資人。柏金說：「這把輪胎的氣洩掉許多。」意指股市泡沫脹破風險降低。

●分析師提醒投資人仍須注意下列警訊：

1. 企業獲利成長減速：

FactSet的數據顯示，分析師預測標普500企業第1季獲利可能比去年同期下滑3.7%，主因是去年獲利因聯邦減稅而膨脹。工資調漲可能壓縮利潤。

LPL預測，今年美國企業盈餘可望成長4%，比三個月前估計的10%下修，但仍接近歷史均值，應可持續支撐美股溫和上漲。

2. 殖利率曲線反轉令人憂心

最近美國10年期公債殖利率降到比3個月期殖利率還要低，反映投資人對長期成長缺乏信心。自1950年代以降，美國共遭遇九波經濟衰退，每一次衰退來襲前都出現這種殖利率曲線反轉（或稱「倒掛」）現象。

但殖利率曲線反轉未必會導致經濟近期陷入衰退，通常兩者相隔近兩年。德崔克認為，在衰退降臨前，美股仍有上漲空間。

3. 全球經濟減緩

數據顯示全球經濟步履蹣跚，在中國和歐洲尤其明顯。標普500企業約有40%的營收靠海外市場銷售貢獻。英國無協議脫歐的可能性日增，若是如此，可能加劇股市動盪。

4. 舉債上限之爭再起

今夏美國國會若再上演歹戲拖棚的舉債上限之爭，可能對經濟和市場構成打擊。這種僵局在今年初曾導致聯邦政府局部關門35天，影響經濟活動與消費者支出。

5. 股票價位已不便宜

第1季強彈後，標普500指數成分股現在的平均本益比已攀升到未來一年盈餘的17倍左右，儘管低於2017年底的18倍，但仍高於歷史均值。

綜觀以上因素，LPL預測標普500指數年底前可望漲上3,000點，締造新高紀錄，這意味比目前價位再漲6%，報酬率雖不錯，但與多元債券投資組合差不多。