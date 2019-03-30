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澳洲免徵生理衛生用品商品服務稅 業者沒義務降價？

2019-03-30 10:21聯合報 記者季晶晶╱即時報導

【編譯季晶晶／綜合報導】澳洲聯邦政府今年起，將女性的生理衛生用品列入免徵10%商品服務稅（GST）的範圍，所以幾乎每家公司都配合調降衛生棉墊和棉條的價格9.1%，但消保主管機關「澳洲競爭及消費者委員會」（ACCC）發現，部分業者未降價。

澳洲企業在法律上並沒有追隨GST調整而降價的義務。根據ACCC發表的報告，部分企業甚至「利用此一機會提高獲利或調整價格」。

該報告指出：「ACCC注意到，企業可以自由訂價。」然而，若不加以解釋而同時漲價，可能導致消費者以為GST尚未取消，或留下那些商店的產品價格降幅不如預期的印象。

經過維權人士18年的努力，澳洲各省和領地去年同意通過聯邦政府提案，取消原先加徵棉條和棉墊的10%稅款。

ACCC的報告發現，雖然部分企業趁機占便宜，但大部分都隨之降價。

ACCC代理主席瑞卡德說：「絕大部分抽樣訪問的零售商都準備好GST取消的因應之道，他們調降生理衛生用品的售價，降幅一如外界預期的達到9.1%。 」

但有些零售商沒降價，ACCC發現，主要是電腦系統出錯和人為疏失，零售商忘記在1月1日之後取消GST。

例如7-Eleven向ACCC承認，系統出包，生理衛生用品的售價仍持續加計GST，這個問題過了近三周後才發現並修正。他們估計共向消費者多收了9000澳元（約台幣20.18萬元），最後決定將錢捐給慈善機構。

澳洲加德士（Caltex）也因為系統的問題晚了一個月降價，但他們將降價幅度擴大至9.68%，以便彌補錯誤。

ACCC建議，消費者若發現自己的生理衛生用品被收了GST，可提出購買證明向商家要求退費。

澳洲免徵生理衛生用品的商品服務稅，但部分零售商未隨之降價。 美聯社
澳洲免徵生理衛生用品的商品服務稅，但部分零售商未隨之降價。 美聯社
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澳洲漲價

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