生鮮蔬果包膜否 零售業兩難

2019-03-30 09:32 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



【編譯郭宣含／綜合報導】澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲零售業者面臨停用塑膠包裝新鮮蔬果的壓力，但同時出現新一波的討論。蔬果一旦沒有塑膠包裝，恐縮短保存期限，這時應該選擇塑膠垃圾還是浪費食物？

澳洲連鎖超市「沃爾沃斯超市」（Woolworths）感受到民眾的壓力，移除蔬果的包裝。

沃爾沃斯超市新鮮農產品主管特納（Paul Turner）表示，該公司已經不用塑膠包裝有機香蕉，其他的香蕉則採用可回收材質包裝。他表示：「總是有辦法減少塑膠的使用，但問題是，『我們該如何同時減少食物浪費？』」

他舉例，如果不用收縮塑膠膜包裝大黃瓜，會大幅縮減保存時間，這可能造成食物浪費。

食物科學家費莉希蒂．德納姆（Felicity Denham）表示，收縮塑膠膜包裝可以延長保存時間，民眾有更長時間可以吃這些蔬果。

一組印度科學家團隊的研究發現，黃瓜用收縮塑膠包裝可將架上保存期限延長六天。

德納姆博士表示，塑膠沒辦法從垃圾場分解，雖然廚餘可以分解，但也會產生二氧化碳和甲烷，這些是危險的溫室氣體。她指出：「因此這取決於你在乎哪一類環境衝擊，你想要固態垃圾或者是溫室氣體排放？」

澳洲塔斯馬尼亞大學最近舉行園藝創新研討會，科學家們討論保存期限和新鮮蔬果包裝的問題。

德納姆分析，塑膠包裝與食物浪費有關平衡，如果計算生產食物以及將食物送到食物鏈過程中的碳足跡，廚餘可能比垃圾場的塑膠造成更大的影響。有些人將廚餘拿來做堆肥，雖然依舊會產生溫室氣體排放，但還是比直接丟到垃圾場更好，因為可利用堆肥中的養分。