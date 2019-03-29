外資抽腿害的！Q1全球股市表現這國最慘

2019-03-29 22:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



彭博資訊報導，迦納淪落為今年第1季全球表現最糟的股市，因為在國內機構投資人買盤枯竭之際，外國投資人卻大舉賣出，拖累當地貨幣貶值。

截至29日為止，迦納證券交易所綜合股價指數今年來以美元計價的跌幅達15.3%，在彭博資訊追蹤的94個全球指標性股價指數中，表現敬陪末座。首季股市表現倒數第二至第八名依序是：阿曼（跌7.4%）、阿根廷（跌6.3%）、比利時（跌5.6%）、突尼西亞（跌5.5%）、賽浦勒斯（跌5%）、土耳其（跌4.7%）以及保加利亞（跌4.4%）。

迦納預計下個月從國際貨幣基金（IMF）四年紓困計畫畢業，這讓一些外國投資人感到不安。外資大舉出脫迦納資產，已造成迦納幣塞地（cedi）今年來對美元貶值11%。央行主導整併銀行業，把七家放款機構合而為一，也造成機構投資人投入股市的資金流縮小。

UMB Stockbrokers股票交易員Kofi Busia Kyei說：「一些外國人脫售，是因為美國利率走高，以及迦納擺脫IMF後的經濟前景不明。退休基金和其他機構投資人也不像以往那麼活躍於市場，他們都在抱怨資金短缺。他們的錢都被鎖在向銀行買的固定投資工具裡，而這些銀行在去年被整併。」