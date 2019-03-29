分析師：鈀金重挫後 慎防標普500起跌腳步近了

2019-03-29 21:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



今年來美股標普500指數勁漲，眼看第1季全季漲幅將超過12%，可望寫下2009年第3季來最大季漲幅紀錄。但分析師提醒投資人注意，貴金屬鈀（palladium）價格重挫，對美股大盤是一大警訊。

財經新聞網站MarketWatch報導，財經部落客塔納賢（Gary Tanashian）在「Notes from the Rabbit Hole」部落格撰文指出，鈀金6月期貨價格28日大跌7.9%，跌到每英兩1,309.7美元，一天內就跌掉將近112美元，是1984年來以美元計最大跌幅，對美股後市而言可能是個凶兆。

塔納賢寫道：「鈀金泡沫爆破必定有其道理，就像2011年第1季白銀泡沫也不是無緣無故爆掉一樣。」他認為，銀價泡沫爆裂，「象徵大宗商品泡沫和當時熱門通膨交易洩掉最後一口氣」。

對照下，他認為近日來鈀金行情猛然回跌，「與美國經濟和美國股市的關聯性較高」，「若你相信這是鈀金泡沫落下的第一隻鞋，那麼你就得對標普500走勢提高警覺了」。

塔納賢指出，從鈀金和標普500走勢對照線圖看來，2001年至2008年期間，每回鈀金價格直線下墜時，標普500指數也打破在頭部盤旋一年左右的格局，開始向下沉淪。