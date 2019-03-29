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美科技股分割成三頭怪獸 反映什麼現象？

2019-03-29 17:50經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國股市投資人可能覺得很困惑，所謂「科技股」的科技味已變淡，而顧名思義與科技似乎無涉的類股，股價本益比卻高得像科技股。當科技股不再像是科技股時，投資人該如何是好？

美銀美林（BAML）美股策略師最近建議客戶加碼科技股，推薦名單上卻不含臉書（Facebook）、Netflix或Google母公司Alphabet——市場公認的科技股四巨頭「FANG」當中的三個成員（另一檔是蘋果）。事實上，美銀策略師建議避開這幾檔股票。更令人困惑的是，美銀給亞馬遜（Amazon）股票「買進」評價，但這檔被視為科技股五強「FAANG」的成員，也未列入科技股建議名單，而是被歸類為「非必需消費」（consumer discretionary）類股。

彭博資訊股市專欄作家甘戴爾（Stephen Gandel）28日撰文指出，這是因為六個月前，指數編纂公司標普全球公司（S&P Global）和MSCI共同決定分拆科技股，把其中一部分移出，留下來的稱為「資訊科技」（information tech）類股；Alphabet和臉書則從科技股改列為「通訊服務」（communication services）類股；原屬於「非必需消費」類股的Netflix被移往通訊陣營，亞馬遜則留在原地。

因此，加入亞馬遜後的熱門「FAANG」股票族群成員，如今已分成三個不同的類股。

標普和MSCI之所以將這些股票重新排列組合，似乎是因為擔心科技股占股市市值的比重超出占經濟的比重。調整前，科技股（按當時定義）在標普500整體市值的占比接近30%，當時美股已登上歷史新高峰。調整後，現在的科技股約占整體市值的21%。但另一方面，轉入其他類別的科技股，在新的股票群組中鶴立雞群，例如光是Alphabet和臉書就占標普「通訊服務」類股市值的45%左右，若再加入Netflix，則這三檔合計占比直逼52%。而單單亞馬遜一檔，就占「非必需消費」類股市值總和的31%。

甘戴爾認為，這似乎相當忠實反映美國經濟此刻的面貌。科技公司不僅規模坐大，還演變成各行各業的大咖。話雖如此，傳統上被視為科技股的公司，「科技味」卻已由濃轉淡。比方說，蘋果公司本周在春季發表會上揭開面紗的新產品，基本上可說是信用卡和電視節目，並不是新款的硬體裝置或軟體。標普現在稱之為科技股的市值前六大成分股中，信用卡公司威士（Visa）排名第三，萬事達卡（Mastercard）名列第六，但許多投資人很可能把這兩家公司視為金融股。

結果是，標普科技類股今年的預期成長率只有5.9%，通訊類股的預期成長率可能是此數的兩倍多，估計約有12.6%。傳統上，科技股的利潤率相對較高，但今年標普500通訊類股的利潤率（根據稅前息前折舊攤銷前盈餘計算），可望達到34%，比科技類股的32%還高一籌。標普500科技類股只剩下一點還有科技味，即股價估值，目前平均本益比為19.2倍，儘管利潤率和成長率都已減緩。相形之下，標普通訊類股目前本益比為16.8倍。

甘戴爾的結論是：科技公司既已在經濟中扮演舉足輕重的角色，未來與各行各業的關係只會變得更加密不可分。投資人應有此體認。

臉書和Google已被標普從科技股改為「資訊通訊」類股，Netflix從「非必需...
臉書和Google已被標普從科技股改為「資訊通訊」類股，Netflix從「非必需消費」移往「通訊」，亞馬遜仍屬「非必需消費」股。再加上蘋果，則「FAANG」成員如今已分成三個不同類股。路透
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