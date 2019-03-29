為什麼勇士隊新場館還沒蓋好 就已開始賺錢？

2019-03-29 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國NBA金州勇士隊（Golden State Warriors）坐落於舊金山的新場館尚未落成啟用，而且造價累計達13億美元，超出預算30%，但勇士隊總裁表示，舊金山場館已經在賺錢。

怎會如此？財經新聞網站MarketWatch報導指出，這主要是拜贊助之賜。勇士隊總裁威爾茲表示，新場館已靠銷售門票、豪華套房和贊助合約進帳約20億美元。

威爾茲接受彭博新聞運動商業podcast節目訪問時說：「天時、地利、人和—灣區正一片火熱。」他表示，舊金山灣區由科技業驅動的經濟榮景正盛，「此時進駐就經濟角度來看，時機再好不過」。

勇士隊主場預定遷入這個設有1.8萬個座位的新場館，稱為大通中心（Chase Center），因為摩根大通（JPMorgan Chase）去年10月據說以3億美元取得命名權。根據該場館官網貼出的訊息，其他大型企業贊助商還包括：聯合航空（United Airlines）、百事公司（PepsiCo）、埃森哲（Accenture）、HP Enterprise，以及Google Cloud。

「大通中心」是全美國少數由民間企業資助的運動場館之一，若在財務上奏捷，可能有助於戳破所謂「球隊老闆家財萬貫還要求納稅人出資蓋新球場」的論點。

此外，這座新場館不只靠打籃球賺錢，舉辦音樂會也將日進斗金，一系列音樂會將從9月6日起陸續登場，包括重金屬樂團Metallica和舊金山交響樂團都將在「大通中心」演出。