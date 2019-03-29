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打臉川普！ 美經濟成長走低 股神：已失去部分動力

2019-03-29 15:13世界日報 記者張大仁／綜合報導

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
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商務部28日公布報告指出，美國去年第四季經濟成長率趨緩，國內生產總值（GDP）僅成長2.2%；這個最終數據雖比先前估計的2.6%明顯下降，但卻符合經濟學者的預期；股神巴菲特（Warren Buffett）表示，近期經濟成長已經失去了一些動力，成長明顯放緩。

商務部的報告顯示，美國全年成長率為2.9%，低於川普總統吹捧的3%；第三季成長率為3.4%。

總的來說，2018年是2015年以來經濟最好的一年，遠高於2017年的2.2%；2017年第四季經濟成長3%。

消費者支出、州和全國的政府支出以及非住宅固定投資都被下調，並降低了GDP成長；在美國與其全球貿易夥伴之間持續緊張的情況下，進口也下調，但出口有所上升，有助於推動GDP成長。

總體而言，第四季成長與2018年第一季以來的最低成長率持平。

除了GDP成長逐漸減弱之外，第四季企業獲利小幅下滑；企業主要受惠於白宮支持的減稅政策，將企業稅率降至21%。

波克夏控股董事長兼執行長巴菲特表示，近期經濟成長已經失去了一些動力。

「看來經濟成長速度似乎的確已經出現放緩。」被譽為「歐馬哈先知」的巴菲特在德州一場午餐會上說，「我會把它稱之為值得注意，但僅此為止。」

巴菲特指出，波克夏控股旗下的鐵路公司BNSF業務正在閃現成長放緩的訊號；但他補充說，部分數據可能會受到季節性因素的影響，例如天氣。

近日市場瀰漫對美國經濟成長可能停滯不前的擔憂，增加了股市的波動性，並推動國債殖利率走低。

「如果美國利率下降，將提升股市的吸引力。」巴菲特說，「作為長線投資，債券殖利率跌得越多，股票的吸引力將越會上升。」

指標10年期國債殖利率創下2017年12月5日以來的最低水平；最近，10年期國債殖利率與三個月期殖利率之間的差距轉為負值，導致所謂的殖利率曲線倒掛；投資人認為這可能是衰退可能即將到來的信號。

經濟巴菲特波克夏

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