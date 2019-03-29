影／冰島廉航無預警倒閉 估1萬人受影響

2019-03-29 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張君堯 ╱即時報導



冰島廉價航空沃奧航空公司（WOW Air）28日表示，停止營運並取消所有航班。全球受影響人數估計達1萬人。

沃航發布聲明道歉並願意提供所有權益受損旅客協助，許多旅客都是在無預警的情況下收到航空公司停止營運的通知，沃航在機場的櫃台也被要求退款的乘客塞滿。

家在都柏林的歐慕伊雷根（Barrai Omuireagain）向《BBC》抱怨，他本應搭27日晚間7點的沃航班機從底特律飛回都柏林，但一再被告知班機延誤。直到晚間11點時，他向櫃檯人員詢問「航空公司是否倒閉了？」對方向他保證「沒這回事」，還給他一個披薩吃。但接下來，歐慕伊雷根一家就得知航班取消，隔天收到沃航倒閉的噩耗。

「這是我做過的最艱難的決定了，但我們已經沒有時間了，我們遺憾的是無法為公司爭取到資金。」沃航執行長兼創始人莫根森（Skuli Mogensen）在給公司約1,000名員工的信中說道：「我永遠無法原諒自己沒有提早採取行動。」

針對賠償方案，沃航網站建議，若透過信用卡或歐洲旅行社訂機票的旅客，可以透過信用卡公司或旅行社取得退款。

沃航主要經營跨越大西洋，往來冰島到歐洲大陸及北美的航線，載運的旅客人數約占造訪冰島旅客的三分之一，去年載運的旅客人數為350萬人次。