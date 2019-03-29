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美打壓華為還是照賺！去年營收年增近20%接近微軟谷歌

2019-03-29 12:05聯合報 記者馮克芸╱即時報導

紐約時報報導，中國大陸通訊大廠華為儘管面臨美國打壓，去年營收還是超過1050億美元（約台幣3.25兆元），與微軟谷歌相近。該公司輪值董事長郭平29日說，華為去年營收比前一年增加近五分之一，淨利成長超過25%，為80多億美元。

紐時指出，華為雖非上市公司，但仍公布每年財報，以示公開；就年營收而言，華為現已躋身微軟（Microsoft）及谷歌（Google）之林，且幾乎是中國三大影響力公司阿里巴巴、騰訊及百度的營收加總。

微軟2018年營收約為1104億美元，谷歌母公司字母集團約為1368億美元。

華為輪值董事長郭平29日在深圳的記者會上發布年報。路透
華為輪值董事長郭平29日在深圳的記者會上發布年報。路透
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華為

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