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波音和空中巴士吵10幾年 WTO：美繼續非法補助波音

2019-03-29 11:46聯合報 記者郭宣含╱即時報導

世界貿易組織（WTO）上訴機構28日裁決，美國政府未能遵守2012年的命令停止補助美國飛機製造商波音公司（Boeing），這項裁決象徵歐洲競爭對手空中巴士（Airbus）的部份勝利。

波音和空中巴士之間的衝突已持續十多年，WTO上訴機構28日的裁決使歐盟更接近實施報復性關稅。

WTO在2012年3月判定，美國政府非法補助波音公司數十億美元，協助打造波音787夢幻客機，WTO下令美國不得再提供補助。幾個月後，歐盟便向WTO提出新告訴，指控華府未遵守命令。

WTO在2017年6月公布的判決書中指出，美國29項計畫中已有28項符合規定。WTO同意歐盟看法，華盛頓州為波音減稅為非法行為，美國未採取適當措施除去不利影響，也未刪去補助。

美國和歐盟都上訴，28日的判決結果呼應2017年的判決，而且似乎對美國更嚴厲。

WTO發現美國政府還有其他補助項目，包括2012年判決書中未列入的南卡羅萊納州，其他的補助項目無法完成法律分析，確定是否不利對手競爭。

儘管如此，美國和歐盟都宣稱勝利。

歐盟貿易事務委員塞絲莉亞．馬姆斯壯（Cecilia Malmstrom）表示，歐盟企業必須根據公平公正條款競爭，今日的裁決相當重要。

美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer）堅稱，跟歐洲對空中巴士的鉅額補助相比，美國根本小巫見大巫。美方認為，華盛頓州提供波音的稅務優惠在2013-2015年期間平均每年僅一億美元。

波音發出聲明歡呼WTO上訴機構的判決，波音稱WTO駁回每一項非法補助波音的指控，除了華盛頓州的補助。

在波音與空中巴士的衝突中，歐盟也受到WTO的懲罰，波音去年暗示應該對歐盟實施數十億美元的制裁。空中巴士28日警告，美國若不和解，將面臨數十億美元的反制。

WTO成立宗旨在於提供公平的全球貿易環境，雖然WTO無力強制要求執行裁決內容，但可以批准報復性措施迫使違規方屈服。

世界貿易組織28日裁決，美國政府未能停止非法補助波音公司，圖為波音737 MAX...
世界貿易組織28日裁決，美國政府未能停止非法補助波音公司，圖為波音737 MAX 8客機。美聯社
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