這家印度新創獨角獸 誇稱四年內打敗旅館一哥萬豪酒店

2019-03-29 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



Oyo由爭取印度小型旅館加盟，成功切入市場。 路透 分享 facebook 印度新創獨角獸Oyo連鎖旅館本周在東京宣布進軍日本市場。25歲的創辦人兼執行長阿加瓦爾（Ritesh Agarwal）立下偉大目標，說要在四年內趕超世界旅館業龍頭萬豪酒店集團（Marriott）。

Oyo在日本推出的住宿服務稱為Oyo Life，提供公寓式附全套家具的住房出租服務，租期至少一個月。租客不需支付押金，比日本傳統租屋市場的條件更具彈性。營運的方式是Oyo與公寓的房東簽訂長期租約，租下空房，家具完全由Oyo購置，然後轉租給短期租客。

Oyo表示，公司透過資料分析演算的科技化管理，改善營運效能，所以能讓加盟的房東和旅館業者提高業績的同時還能將房間的租金壓低。Oyo由此收取加盟權利金或是分得一定比率的營業額。

日經新聞指出，2013年成立的Oyo，由被國際大連鎖忽視的小旅館切入市場，把他們納入旗下網絡，短短幾年，現在已經發展成全印度最大的旅店連鎖，並且攻入國際市場。目前在全球八個國家營運，管理的房間數51.5萬間，號稱全球第七大旅館集團。

去年Oyo一項10億美元的募資，由日本軟體銀行願景基金領頭；公司現在估值為50億美元。

日經報導，Oyo 2017年進入中國市場，現已快速壯大為中國前五大旅館營運商，藉著在中國的高成長，公司最新年度銷售額18億美元，較前一個年度成長四倍。不過跟許多新創事業一樣，成長通常都快得嚇人，但公司其實還是賠錢的。

阿加瓦爾說，雖然公司還在虧損，但預期3月結束的會計年度，虧損情況會比前一年改善，虧損之於銷售的比率可望由20%降到10%。