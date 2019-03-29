Fed官員：今明兩年經濟衰退可能性不高 談降息為時過早

2019-03-29 08:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



紐約聯邦準備銀行總裁、聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）淡化經濟衰退疑慮，表示目前美國公債殖利率曲線倒掛並非經濟衰退的預兆。

擁有FOMC投票權的聖路易聯準銀總裁博拉德（James Bullard）則表示，近期美國經濟數據疲軟是暫時的，第2季增速將回升，擺脫今年以來的疲軟開局，「現在考慮降息還為時過早」。

威廉斯表示：「美國經濟前景最可能的情形是國內生產毛額（GDP）成長2%，持續增加大量就業機會，失業率低。所以我仍然認為，今年或明年經濟衰退的可能性，相對任何一年都不算高。」

上周，美債殖利率曲線10 年期與3 個月期利差出現倒掛，為2007年以來首見；不過威廉斯表示：「過去它（美債殖利率曲線倒掛）成為經濟衰退預兆的理由，在目前並不適用。我認為這個現象說明的是未來美國和全球經濟成長將會非常溫和」。

威廉斯表示，目前美國失業率和通膨率都接近Fed的目標，「在我看來，就短期利率而言貨幣政策基本在中性附近，經濟的任何發展，無論是在就業方面還是在通貨膨脹方面，如果以某種方式持續遠離我們的目標，都將是重新思考未來政策路徑的理由。」