Sony傳將對智機事業精簡一半人力 兩千人將離職或他調

2019-03-29 08:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



日經新聞未說明消息來源報導，Sony可能對旗下智慧手機事業4,000員工裁減多達一半，也考慮將此事業採購和固定成本減半。

報導說，在日本工作的部分員工將轉調其他部門，在歐洲和中國的員工則將予於資遣。