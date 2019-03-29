台股ADR漲跌互現 台積電漲0.4%

2019-03-29 07:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周四漲跌互現，台積電漲0.4%，較台北交易股票溢價2.9%。

美國股市上漲，公債殖利率自15個月谷底回升，市場焦點轉向美中貿易談判的最新進展。

標普500指數可望創下2009年以來最佳單季表現，大宗商品股和金融股領漲。紐約時間下午4點，標普500指數上漲0.4%，報2815.44點。道瓊工業平均指數漲91.87點，漲幅0.4%，報25717.46點。那斯達克綜合指數上漲0.3%，報7669.166點。

費城半導體指數跌0.2%。

台灣加權股價指數昨天小跌6.44點收10,536.26點，台積電漲0.2%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 66.36 0.00 67.70 -1.98

友達 AUO 11.20 -1.09 11.20 0.04

中華電 CHT 109.11 +0.06 109.00 0.10

台積電 TSM 249.03 +0.35 242.00 2.90

聯電 UMC 11.61 -0.53 11.65 -0.38

資料來源：彭博