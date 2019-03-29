川普喊話增產效果不大 油價反彈收平 鈀金挫跌7%

2019-03-29 07:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四持平，美國總統川普呼籲石油輸出國組織（OPEC）提高產量後一度觸及盤中低點，但隨後反彈。金價下滑，因美元走高。鈀金延續跌勢，周四挫跌7%。

布蘭特原油期貨下跌0.01美元或0.01%，結算價報每桶67.82美元。西德州原油期貨下跌0.11美元或0.19%，結算價報每桶59.30美元。

川普在推文中表示，由於全球市場脆弱，「OPEC增加石油產量非常重要」。

油價今年來已上漲逾25%，西德州原油可望創下2002年以來最佳第1季表現；布蘭特和西德州原油期貨都寫下2009年以來最大的單季漲幅，主因OPEC及俄羅斯等產油國減產。OPEC和俄羅斯等非OPEC產油國同意在今年1月1日起的六個月內，把日產量減少120萬桶。

瑞穗期貨主管Bob Yawger說：「川普在推特上的說法已經不新鮮。」

金價下滑逾1%，跌至逾兩周低點，因美元上揚。

黃金現貨金下跌1.5%，報每英兩1,290.51美元。美國黃金期貨收跌1.6%，報每英兩1,289.80美元。

Kitco Metals全球交易主管Peter Hug表示：「在出現其他外部因素前，金價將繼續受美元走勢影響。這反映投資人對美國經濟和全球經濟成長加速放緩的疑慮。」

鈀金周四大跌逾7%，因市場擔心經濟放緩可能打壓需求。

鈀金現貨大跌7.2%，報每英兩1,340.38美元，自上周觸及1,620.52美元高點以來，鈀金已下跌超逾250美元。

Global Investors首席交易商Michael Matousek表示：「鈀金之前漲得太兇，經濟成長放緩時，消費者減少買車和支出。一些投資人認為，鈀金大幅上漲，已經變成泡沫。」