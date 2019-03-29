美股隨公債殖利率回升上漲 美中談判成焦點

2019-03-29 07:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市上漲，公債殖利率自15個月谷底回升，市場焦點轉向美中貿易談判的最新進展。

標普500指數可望創下2009年以來最佳單季表現，大宗商品股和金融股領漲。紐約時間下午4點，標普500指數上漲0.4%，報2815.44點。道瓊工業平均指數漲91.87點，漲幅0.4%，報25717.46點。那斯達克綜合指數上漲0.3%，報7669.166點。

10年期公債殖利率自15個月谷底回升，但3個月期和10年期公債殖利率仍然倒掛，若此狀況持續下去，投資人擔心這可能是一到兩年後經濟衰退的預兆。

美國第4季經濟成長率從2.6%下修至2.2%，下修程度超過預期。紐約區聯邦準備銀行總裁威廉斯表示，Fed政策定位良好。

白宮經濟顧問庫德洛表示，川普政府準備與中國持續進行數周甚至數月談判，標普500指數一度下跌。美國貿易代表賴海哲和財長米努勤正在北京進行新一輪貿易談判。

宏利資產管理的宏觀經濟策略負責人Frances Donald表示，「在我看來，風險資產目前受到鴿派Fed、中國回穩和地緣政治風險降溫的支撐，這可能會些許助推漲勢。」

Washington Crossing Advisors基金經理人Chad Morganlander認為，市場押注美中不久可望達成協議。

非必要消費類股漲0.6%，受到服飾PVH上漲激勵。這個Calvin Klein的母公司預測 全年經調整獲利和營收高於市場預期。