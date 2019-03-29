巴菲特認為投資航空股很安全 達美航空讓他意外多賺10%

2019-03-29 06:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



「股神」巴菲特受訪談到波音因飛安顧慮停飛737 Max飛機時表示，航空業很安全，波克夏公司（Berkshire Hathaway）投資達美航空，還意外多賺一筆。

達美航空股價因買回自家股票上漲，而申報資料顯示，波克夏本月也加碼持股。

他接受CNBC訪問時說：「我不明白的是這投資讓我們多出10%。現在處於我沒計劃達到的領域，所以我決定還要買更多股票。」

巴菲特2016年以來便加碼航空公司股票，持續加碼達美航空、西南航空、美國航空、聯合大陸控股公司。

以下是巴菲特受訪談到的其他話題 ：

●談波音：

「航空公司一直很安全，在我一生中安全性提升的程度令我難以置信。」

●談Lyft IPO：

他表示從來不是IPO的大買家，「在市場正熱時買新股，我看不是一般人會考慮的。」

●談蘋果

巴菲特說，蘋果有空間去冒可能不會成功的風險，並表示，他不去預測這些投資會不會奏效。

「這是一家可容許犯一兩次錯的公司，蘋果應該試一些不會成功的事。」波克夏也持有美國運通（American Express）的股票，他不擔心蘋果跨足信用卡市場，他表示他對這兩個投資都喜歡。

●談經濟