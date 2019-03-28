投資人想買股票 卻不敢進場 原因是……

2019-03-28 23:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



全球股市在今年開年迎來1998年以來最佳行情，各國央行紛紛拔除他們的尖牙，讓股市有更多空間上漲，照理來說，股市應該正是上漲的時候。但有個問題將讓股市無法上漲。

彭博資訊報導，標普500指數去年12月崩跌19.8%時，投資人在旁觀望，隨後股市一路回升、收復失地，又使投資人感到扼腕，而投資人現在不知道該做些什麼。

嘉信集團（Charles Schwab）的調查顯示，在嘉信平台上的交易員，有81%皆認為目前是進場的良機，但這群人中有將近50%正在提高現金比重，這是怎麼回事？

位於德州的嘉信交易暨衍生性金融商品部門副總裁費德利克說：「在許多情況下，人們的感受、言論及實際行為其實都不一致。人們通常傾向擔心多一點，然而真要掏錢進場時反而沒那麼確定，」投資人可能認為，「這似乎真的是進場的好時機」，但若問這些投資人是否要進場，他們會說「還沒有要買」。

歷經去年第4季的慘況，鮮少有投資人勇於在第1季投入市場，錯失了20年來表現最佳的開年行情。投資人夾雜著恐懼和懊悔的心情可從過去兩周的美股中得見，兩周前，標普500指數曾突破前一個波段高點2,815點，但兩周以來僅狹幅波動，小漲0.3%。

投資人在股市平盤震盪時會產生這種矛盾情緒。美股在去年耶誕節前夕那一天崩跌，但下一個交易日卻創下2009年來最佳單日行情。所有人譏笑這是「熊市反彈」時，聯準會（Fed）政策突然大轉向、暗示可能放慢2019年的升息步調，幾周內美股市值便增加5兆美元。

保德信金融集團（Prudential Financial）首席市場策略師克羅斯比表示，「如果你沒進場，可能想說好吧，目前市場就是這樣」，尤其是散戶。散戶很多時候明白何時該出場，卻不知何時該進場，這個問題一直存在，意即投資人一直在錯過部分股票上漲的時機。

部分投資人仍在癡等股市大跌至去年12月的低點，屆時再進場，但這個情況一直沒有發生。其他投資人也許仍認為全球成長持續減緩，也擔憂美債殖利率曲線反轉是經濟衰退的預警，而未能在多頭行情末段進場使投資人特別痛苦。

研究顯示，投資人在去年股市上漲時未投資，代表投資人可能錯過去年上漲時高達20%的總報酬。