聯準會是否降息？看這三大就業指標

2019-03-28 23:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）上周釋出鴿派訊息，不九後美國公債殖利率出現反轉（倒掛），市場開始揣測聯準會是否可能降息。分析師指出可密切觀察三大就業市場數據，推測Fed降息可能性。

投資機構Evercore ISI央行策略部門主管古哈（Krishna Guha）表示，市場消化貨幣寬鬆的時間愈長，日後愈有認為貨幣政策不夠寬鬆。「因此若聯準會決定未來數月降息，可能在降息開端暗示至少調降1個百分點，並很可能加快降息腳步。」

近來公債價格大漲、殖利率陡降。從聯邦基金利率期貨反映的市場預期來看，聯準會今年底至少會降息1碼。至於如何證實準確性，分析師指出可密切觀察三大就業市場數據。

彭博資訊總體經濟策略師Cameron Crise表示：「值得一提的是聯準會自1971年公布政策利率目標以來，從未在請領失業救濟金人數如此低的情況下，降低利率，遑論進入貨幣寬鬆周期。」他認為，聯準會將對經濟趨勢的變動更敏感，勝過利率期貨，因此建議投資人關注失業救濟金請領人數。

古哈則指出，觀察經濟成長動能減緩的「單一最佳指標」，應是就業人數增幅的三個月平均值對應長期就業率的差異。他建議若美國的勞動參與率出現周期性上揚，增幅應是8萬至12萬、或12萬至14萬。美國三個月平均就業人數的增幅是18.6萬。

全球資產管理公司美盛集團（Legg Mason）旗下全球總體研究負責人Francis Scotland認為，另一項指標是觀察美國失業率是否持續低於12個月移動平均線。「若失業率高於移動平均值，就要當心了。」Scotland認為Fed確實有降息空間，「我認為下半年某個時間點可能降息。」