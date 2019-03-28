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美國警告 印度反衛星飛彈試射留下太空垃圾

2019-03-28 22:26聯合報 記者張江寧╱即時報導

BBC報導，美國代理國防部長夏納翰警告，印度27日試射反衛星飛彈摧毀一枚衛星，可能留下大片太空垃圾危及民用和軍用衛星，或和漂浮在太空中的其它物體相撞。

印度外交部宣稱，他們摧毀的衛星位在海拔300公里的較低軌道，碎片殘骸會在幾周內落入大氣層燒毀，不會留下太空垃圾。

部分專家卻表示懷疑，指出碎片的路徑很難掌控。路透報導，美國國防部發言人表示，美軍正在監測印度試射後產生的兩百五十多塊碎片。

美國太空總署在印度試射後，隨即出聲警告可能有碎片風險。太空總署署長布萊登斯坦27日告訴國會：「有些人就喜歡測試他們的反衛星飛彈能力，卻留下許多我們至今仍在處理的軌道碎片。」

中國大陸2007年試射反衛星飛彈，擊落一顆距地表865公里軌道的失靈氣象衛星，製造了三千多塊碎片，遭各界抨擊。

批評者說，美國在1959年率先試射反衛星飛彈，2008年美國也曾從海上發射飛彈摧毀衛星，製造大量碎片。美國則稱，1959年軌道上衛星數量很少，2008年被摧毀的衛星位在距地表250公里的低軌道，碎片都已落入大氣層燒毀。

印度國防研究暨發展組織曾於2012年表示，雖然印度擁有發展反衛星飛彈的「一切技術」，印度卻不會嘗試摧毀衛星，因為「太空垃圾可能會影響其它衛星」。然而，印度總理莫迪卻在27日宣布，印度成功摧毀一枚低軌道衛星，「使印度躋身太空超級強權」。

軍備管控支持者對太空軍備化表示憂心，現在若有任何國家和印度發生衝突，印度已擁有擊落對方衛星的能耐，這次試射也可能使中印之間的區域衝突升高。

印度是繼美國、俄羅斯與中國大陸之後，第四個成功試射反衛星飛彈的國家。印度的死敵巴基斯坦，去年在大陸協助下發射了兩枚衛星。

由於印度將在4月11日展開國會大選，反對黨紛紛指控莫迪用飛彈試射幫自己拉票。

美國代理國防部長夏納翰。（路透）
美國代理國防部長夏納翰。（路透）
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印度太空飛彈

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