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川普「軟求」OPEC增產石油 國際油價跌勢加重

2019-03-28 20:46經濟日報 記者任中原╱即時報導

美國總統川普28日放下重砲，改用「軟求」姿態，推文請求石油輸出國組織（OPEC）增加產油量，以壓低國際油價

川普表示，「OPEC增產石油非常重要。世界市場相當脆弱，油價又漲得太高。感謝你們」。

國際油價28日盤中跌勢加重，西德州中級原油5月期貨跌幅擴大到1.9%，報每桶58.26美元，布蘭特原油5月期貨也跌1.7%至每桶66.67美元。

油價川普OPEC

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