影／不是錯覺！吃速食為何越來越貴 美媒點出原因

2019-03-28 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



速食餐廳主打便宜快速方便，但近幾年卻是越吃越貴；《Business Insider》找出背後原因，告訴你速食連鎖餐廳，讓你不知不覺花更多錢的心機手段。美聯社 分享 facebook 速食餐廳主打便宜快速方便，但你是否有感覺近幾年速食越吃越貴？《Business Insider》探討背後原因，揭露連鎖速食餐廳，讓你不知不覺花更多錢的心機手段。

《Business Insider》報導，美國的速食餐廳價格在過去10年間漲幅超過50%，美國人平均每人每年花了高達1200美元（約37000新台幣）在速食上。為了要讓你掏錢，這些速食餐廳想出不少花招，其中光是在菜單上就費盡心思。

速食餐廳的菜單，善用鮮豔明亮的色彩和照片來吸引的的注意力，搶眼的食物照片加上不起眼的價格標示，讓你把注意力放到較貴的選項，讓顧客浮現一股念頭：看看那些香嫩多汁的漢堡，價格多少都不重要了。

此外，速食餐廳也會避免使用「$」貨幣符號，定價更是用心良苦，一個套餐與其收費10元，速食餐廳通常都會改收9.75美元（約302新台幣）或9.85美元（約305新台幣），差這25分美元上下，就會讓顧客感覺自己賺到了，而更願意掏錢點餐。

餐廳內巨大的菜單看板，讓人眼花撩亂，當你大排長龍終於來到點餐櫃台，迫於時間壓力下，映入眼簾的只有看板上最搶眼的漢堡，許多人會乾脆選擇菜單上最突出、最搶眼的選項，而這些選項通常都是餐廳配好的套餐。不過《Business Insider》發現，套餐雖然快速方便，但價格跟各項單點加起來有時差不了多少。

套餐的方便性，就是速食餐廳的另一個小心機，不但讓餐廳能藉此主導顧客的選擇，再加上各種不同尺寸和便宜的升級選項，更是少有人能夠抗拒不加點的副餐，或是飲料升級的誘惑，尤其是高利潤的飲料，能讓餐廳再多賺一筆。

另外，速食餐廳還祭出限時優惠卷、app集點送餐飲以及搶眼的廣告行銷，目標就是先把顧客吸引上門，就能靠著櫃檯前五花八門的菜單，誘惑客人買更多。紐約大學商學院教授塔帕瑞亞（Hans Taparia）表示：「上述的行銷手法單獨來看可能不會有太大的影響，不過一旦重疊在一起，就會變得非常有影響力。」