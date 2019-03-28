瑞典基金瞄準「討厭負債」的台灣家族企業

2019-03-28 18:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



台灣家族企業除了討厭承擔債務外，長期配息紀錄佳，且公司治理良好，成為瑞典新興市場小型企業基金Robur的理想持有標的。

該基金經理人巴內維克（Jens Barnevik）表示：「許多台灣家族企業討厭承擔債務，因此有正值的淨現金部位。」

彭博資訊報導，巴內維克從2月底開始投資，現在持有70家平均市值介於2億至5億美元的企業。這些公司通常流動性較差，也較少被分析。巴內維克說，如果基金吸引到更多現金投入，就必須選進更多公司，或是納入規模較大的企業。

創立小型企業基金，並找到最佳投資標的並不容易，因為企業數量之多，增加挑選難度，所以巴內維克瞄準特定產業的企業群。

巴內維克會避開資本密集，以及易受政治影響的大宗商品相關產業，如石油、天然氣及煤業，這種投資通常不是大好就是大壞，因為他「根本不知道商品價格走向」。

這些產業除了易受政治操縱，也有貪汙問題，因此風險更大，這也是為什麼巴內維克將投資重點擺在台灣、南韓、香港、菲律賓，「我偏好能主掌自己命運的公司，避開生技公司，以及那些需要籌資才能成長的企業」。

巴內維克的台灣投資標的，包括腳踏車鏈條製造商桂盟國際，它在該領域是佼佼者。他也持有南韓植牙公司奧齒泰（Osstem Implant），因其中國事業蓬勃成長。他說，隨著生活水準改善，中國人不會接受一口爛牙。