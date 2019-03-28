經濟解析／美中只會達成匯率共識 期待廣場協議不現實

2019-03-28 17:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



美中之間新一輪的貿易談判即將開始，這場宛如馬拉松般的談判也愈來愈接近達成協議。如果最後一切順利，美中雙方究竟會針對人民幣匯率問題，達成怎樣的共識？

彭博資訊報導，受訪市場人士普遍認為，中國能同意的就是承諾避免人民幣競爭性貶值，並與美方針對貨幣政策和匯率問題做更多的溝通和協調。不過，在匯率問題上，對於雙方最終能否達成更具體的正式協議，以及協議內容將如何執行，市場的看法並不一致。

富拓全球外匯主管阿瑪德說：「川普政府希望看到的是人民幣明顯偏強，因為較弱的美元將有助於延長他的競選承諾。」「他想要中國保證人民幣兌美元匯率不會貶至特定水準，但此要求其實與市場脫節。」

多數人士認為，相較於1980年代美國與日本等國達成、對全球貨幣體系產生深遠影響的「廣場協議」（Plaza Accord），美中更可能達成一項廣泛且鬆散的協議。

招商證券首席總體分析師謝亞軒說，雙方更可能達成的是一個原則性的共識，避免貨幣競爭性貶值，以及雙方就貨幣政策和匯率政策加強溝通、協調。

法國巴黎銀行新興市場固定收益主管卡特也說，雙方可能會支持達成一個廣泛寬泛貨幣協議，允許由「市場力量」決定匯率，或者允許「符合經濟基本面」的強勢人民幣。卡特說，他認為中國不會因為外部壓力，而重新調整實質有效匯率的一籃子組成或者中間價機制。

中國人民銀行（央行）行長易綱在過去就曾提及上述一些原則性問題。他說，中美談判代表討論了雙方都應該遵守歷次G20峰會的承諾，比如說不搞競爭性貶值，就外匯市場保持密切溝通。

易綱當時也表示，雙方還討論了如何尊重對方的貨幣當局決定貨幣政策的自主權、雙方都應該堅持匯率由市場決定的原則，以及雙方都應該按照國際貨幣基金（IMF）的數據透明度標準來承諾披露數據等重要問題。

美方一直以來都主張中國低估人民幣匯率，從而獲得貿易優勢，因此若美中達成匯率協議，就代表人民幣兌美元匯率有很高的機率將保持穩定，甚至升值。

阿瑪德認為，如果美中之間就匯率議題達成協議，人民幣兌美元匯率可能會有不大於5%的升值幅度。人民幣的走強將提升投資人對中國在內新興市場的興趣，而外資流入增加將繼續推動中國金融市場的開放和自由化。

他同時也表示，目前中國仍處於經濟再平衡的過程中，如果人民幣明顯走強，通膨壓力就將會隨之減少，增加消費者信心和支出。由於現在全球經濟面臨來自外部的向下風險，消費者信心的不斷上升，也將有助於中國經濟以國內市場為主導。

Ebury Partners風險長迪亞茲阿瓦瑞茲表示，川普政府希望的是人民幣兌美元匯率保持穩定，而這也為中國提供了其他的靈活性。中國可透過歐元或其他亞洲貿易夥伴國貨幣的升值來維持中國的競爭力。

豐業銀行策略師高奇則認為，美國在貿易談判中真正重視的是縮小對中國的貿易逆差，如果這點能得到保證，其實人民幣匯率貶不貶值並不是太重要。

從今年年初至今，在岸人民幣兌美元匯率升值逾2%，在亞洲主要貨幣中表現最佳。彭博彙整的36家機構匯率預測顯示，策略師預期人民幣兌美元匯率在今年第2季末的報價為人民幣6.73元兌1美元，年底貶至6.7元，分別高於一個月前預測的6.8元和6.7元，顯示市場認為今年人民幣兌美元匯率基本上穩定，對第2季末的預期則愈來愈樂觀。

匯率協議的另一項核心問題在於執行機制，分析人士認為，中國可能需要披露更多的數據，但是披露的標準見仁見智。

卡特表示，他不期待會有任何可能影響中國央行靈活性的具體措施或要求，就算有關於加強數據透明度或監管方面的說法，基本上也會在IMF的標準內。

另據多名分析師，「美加墨」協定可能成為美中匯率協議的參考範本，該協定中對具體的干預行為披露範圍和時效進行了具體規定，包括干預之後立即披露，以及每月公佈在即期、遠期市場的外匯干預。

澳盛銀行亞洲研究主管吳坤說：「中國央行每月公佈的外匯存底和外國淨資產頭寸，可以用來代表潛在的干預。問題在於該協議是否會更進一步要求中國積極披露實際的干預活動，就像日本或印度央行。」