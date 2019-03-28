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為什麼蘋果大舉押注數位訂用服務？

2019-03-28 16:34經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

蘋果大力押注數位訂用服務，藉以彌補iPhone銷售減緩之不足。美聯社
蘋果大力押注數位訂用服務，藉以彌補iPhone銷售減緩之不足。美聯社
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巴隆周刊（Barrons）報導，蘋果公司進軍影片串流服務並大舉翻新「Apple News」，再次凸顯科技業為追逐高利潤營收，正紛紛轉向「數位訂用」（digital subscription）模式。

最新發布的「訂用經濟指數」（Subscription Economy Index，SEI）顯示，過去七年來，數百家採取訂用模式的企業營收平均成長321%。這項調查報告由訂用計費與收帳資訊服務公司祖睿公司（Zuora）執行並公布，一年發布兩次，根據每季數據編製而成。祖睿上周公布，該公司年營收和訂用銷售雙雙成長40%，分別達到2.352億美元和1.688億美元。

祖睿公司首席數據科學家高德（Carl Gold）接受巴隆電話訪問時表示，訂用營收的成長速度比一般公司的營收成長快得多，年複合成長率達18.1%，是標普500公司年複合成長率（3.6%）的五倍。他說，訂用服務「先是消費者有需求，然後轉向企業」。

高德說，採取訂用服務模式的公司，過去兩年來每年顧客流失率維持在25%，低於2016年的30%，而這股「訂用經濟」風潮正迅速從美國蔓延至海外，在歐洲和亞洲生根茁壯。

SEI的最新數據呼應市場研究人員的發現。顧能（Gartner）預測，到2023年，直接對消費者銷售的公司中，有四分之三將提供訂用服務。顧能發現，70%的機構已布署這類服務，或正在認真考慮中。

以蘋果公司為例，這家iPhone製造商在最近兩次財報法說會上，已把營運焦點轉而聚焦於欣欣向榮的服務部門，並大舉押注於訂用服務，包括影片串流、新聞與遊戲，並推出新的信用卡，設法藉衝高服務營收彌補iPhone銷售減緩之不足。摩根士丹利分析師胡伯蒂（Katy Huberty）預測，到2023年，蘋果的服務業營收將突破1,000億美元。

Piper Jaffray分析師歐森（Michael Olson）甚至指出，若以適用於有常態性收入公司的「行業估值乘數」（industry-valuation multiples）估算，蘋果服務事業的估值可能已經比蘋果硬體事業更有價值，據他估計蘋果服務事業價值約5,000億美元，高於硬體事業的4,000億美元。

高盛分師師霍爾（Rod Hall）的看法比較保留。霍爾本周維持對蘋果股票「中立」的評價不變，認為新服務事業不會立即對蘋果盈餘產生立竿見影的助益。

蘋果力強力推動用服務的另一大好處是：這類服務可容許蘋果避免採用依賴廣告的商業模式，以免像臉書、Google那般因用戶個資的蒐集與管理而惹麻煩上身。

蘋果執行長庫克頻頻宣稱，保護用戶隱私是蘋果產品與服務的一大賣點。他在25日發表新服務時，重申每一項服務在設計之初都把「維護用戶個資的私密與安全」納入考量。

蘋果全球行銷資深副總裁席勒在發表「Apple Arcade」遊戲服務時強調，蘋果的資金「重視用戶隱私，且不會放廣告，也不需要額外加購」。

經濟廣告個資

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