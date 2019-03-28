壯觀！美空軍24架F-22戰機軍演「大象漫步」

2019-03-28 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



美國阿拉斯加州最大城市安克拉治附近居民本周起到4月5日，料將看到及聽到許多戰機活動，因為當地的埃爾門多夫空軍基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行代號「極地力量」（Polar Force）演習，其中包括24架F-22猛禽匿蹤戰機列隊進行「大象漫步」。

安克拉治日報引述美國陸戰隊第三航空聯隊的臉書貼文報導，這項大規模演習為期兩周，屬密集隊形滑行（close formation taxi），也就是俗稱的「大象漫步」（elephant walk），「讓各中隊有機會展現他們的前沿部署能力，及發動壓倒性空中作戰的能力」。

第三航空聯隊臉書貼出的相片中，顯示基地跑道上有24架F-22猛禽匿蹤戰機、一架C-17 全球霸王III運輸機（Globemaster III）與E-3哨兵式預警機（Sentry），F-22以六架為一列、四列並排在前方，C-17及E-3約略並排跟在後方。