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壯觀！美空軍24架F-22戰機軍演「大象漫步」

2019-03-28 15:20聯合報 記者馮克芸╱即時報導

美國阿拉斯加州最大城市安克拉治附近居民本周起到4月5日，料將看到及聽到許多戰機活動，因為當地的埃爾門多夫空軍基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行代號「極地力量」（Polar Force）演習，其中包括24架F-22猛禽匿蹤戰機列隊進行「大象漫步」。

安克拉治日報引述美國陸戰隊第三航空聯隊的臉書貼文報導，這項大規模演習為期兩周，屬密集隊形滑行（close formation taxi），也就是俗稱的「大象漫步」（elephant walk），「讓各中隊有機會展現他們的前沿部署能力，及發動壓倒性空中作戰的能力」。

第三航空聯隊臉書貼出的相片中，顯示基地跑道上有24架F-22猛禽匿蹤戰機、一架C-17 全球霸王III運輸機（Globemaster III）與E-3哨兵式預警機（Sentry），F-22以六架為一列、四列並排在前方，C-17及E-3約略並排跟在後方。

第三行動大隊副指揮官克雷爾中校（John Krellner）受訪時說，這項演習耗費大量的後勤及支援資源，演訓價值高。但他也說，多數作業是在地面而非空中進行。

美國阿拉斯加州埃爾門多夫空軍基地近日舉行為期兩周的演習，其中包括24架F-22猛...
美國阿拉斯加州埃爾門多夫空軍基地近日舉行為期兩周的演習，其中包括24架F-22猛禽匿蹤戰機、一架C-17運輸機及一架E-3預警機。擷自3rd Wing臉書
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美國阿拉斯加州埃爾門多夫空軍基地近日舉行為期兩周的演習，其中包括24架F-22猛...
美國阿拉斯加州埃爾門多夫空軍基地近日舉行為期兩周的演習，其中包括24架F-22猛禽匿蹤戰機、一架C-17運輸機及一架E-3預警機。擷自3rd Wing臉書
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美國阿拉斯加州埃爾門多夫空軍基地近日舉行為期兩周的演習，其中包括24架F-22猛...
美國阿拉斯加州埃爾門多夫空軍基地近日舉行為期兩周的演習，其中包括24架F-22猛禽匿蹤戰機、一架C-17運輸機及一架E-3預警機。擷自3rd Wing臉書
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戰機演習大象

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