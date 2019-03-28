投資人看好前景超額認購 Lyft調高IPO定價

2019-03-28 09:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



叫車服務公司Lyft將於3月29日首次公開發行股票（IPO），儘管該公司虧損擴大，但投資人看好Lyft與對手Uber爭搶市占率的前景，巡迴說明會展開僅兩天便超額認購，Lyft也決定調高IPO定價。

Lyft在那斯達克掛牌上市，是2017年Snap上市以來規模最大IPO，也將是2014年阿里巴巴上市以來最大IPO案，投資人競相搶購。Lyft原本的IPO定價區間為62至68美元，周三宣布調高至70至72美元，推算市值可達204.5億億美元。若計入股票選擇權等因素，Lyft市值最高估達243億美元。

Lyft在2012年創立，目前在美加地區逾300個城市營運，過去兩年半來活躍用戶人數激增近六倍至1,860萬人，去年的營收較前年倍增至21.6億美元，但營運、研發和行銷支出的擴增，使成本升高77%，導致去年淨虧損大增32.4%至9.11億美元。

Lyft比規模更大的同業Uber搶先一步IPO成功，將成為首家公開上市的App叫車公司。Lyft上市後，將採行雙重股權制架構。