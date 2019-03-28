鈀金創2017年以來最大單日跌幅 油、金走低

2019-03-28 08:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周三下跌，因上周美國原油庫存意外增加，德州化學物質外洩事故影響原油出口。美元走高打壓金價，鈀金周三下跌近7%，創2017年1月以來最大單日跌幅，連兩天下跌，因市場和分析師認為鈀金市場存在泡沫，且汽車製造商有可能以白金取代鈀金。

布蘭特原油期貨下跌0.14美元或0.2%，結算價報每桶67.83美元。西德州原油期貨下跌0.53美元或0.9%，結算價報每桶59.41美元。

美國能源資訊署（EIA）周三公布的數據顯示，上周美國原油庫存增加280萬桶，分析師預期減少120萬桶。

Price Futures Group分析師Phil Flynn表示：「市場並未把報告看得更悲觀，因為許多庫存增加出現在墨西哥灣沿岸，這是因為休士頓航道出現了問題。」休士頓航道上周發生一起石油化工儲罐火災，造成化學物質泄漏，導致原油運輸連續數日受阻。

金價周三下跌，美元走強壓低金價，對全球經濟成長的疑慮打壓全球股市，僅對金價提供有限支撐。

黃金現貨下跌0.4%，報每英兩1,310.56美元。美國黃金期貨下跌0.3%，報每英兩1,310.4美元。

鈀價周三重挫6.7%，為逾兩年最大單日跌幅，因投資者擔心價格上漲過快，

鈀金上周漲至每英兩1,620.52美元紀錄高點，周三跌至1,444.51美元，連續第二天大幅下跌。

礦商英美資源集團首席執行官稱鈀金存在泡沫，工銀標準銀行分析師Marcus Garvey則表示，占鈀金需求約80%的汽車製造商，可能會以較便宜的白金取代鈀金，引發鈀金價格的下跌。

不過，Garvey表示，鈀金價格至年底可能維持在1,500美元左右，「存在供應不足的問題依然存在，即使以白金取代鈀金，也還需要一段時間。」