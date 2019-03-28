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聯合報社論／一路圍剿韓國瑜 民進黨還要繼續從鑰匙孔裡看世界？

美元上揚 紐西蘭央行加入鴿派陣營 紐元重貶

2019-03-28 07:42經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美元上漲，令新興市場貨幣承壓。在全球成長放緩之際，紐西蘭央行轉向鴿派，暗示可能降息，紐西蘭元兌美元周三大跌，創七周來最大單日跌幅。

DXY美元指數上漲0.04%，報96.774。

上周五里拉匯價暴跌，貶幅創去年夏天經濟危機以來最大，土耳其政府主導貨幣緊縮，試圖阻止里拉貶值，里拉的隔夜借貸成本周三飆漲逾三倍至逾1,000%，以打擊作空其里拉的外國投資人。英鎊抹去漲幅，因北愛爾蘭民主聯盟黨（DUP）表示不支持英國首相梅伊的脫歐協議。

紐西蘭央行周三在評估政策時放棄了中性立場，表示下一次利率變動降息的可能性較大。全球經濟成長放緩以及美國聯準會（Fed）中止政策緊縮，之後歐洲央行（ECB）、澳洲央行和日本央行都轉為鴿派，也讓亞洲降息預期升高，市場押注亞洲央行可能出現降息潮。

紐元下跌1.46%，報0.6804美元。麥格理全球利率及外匯策略師Thierry Wizman表示：「市場預期紐西蘭央行將持鴿派觀點。」

Jefferies全球外匯主管Brad Bechtel表示：「紐西蘭央行跟隨Fed進入鴿派陣營，很少有央行願意站在Fed的對立面。」

歐元兌美元 下跌0.04%。ECB總裁德拉基周三表示，歐元區外部需求持續惡化，ECB準備在必 要時進一步延遲升息。

紐西蘭ECBFed

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