美國商務部對中國木質櫥櫃展開雙反調查

2019-03-28 07:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美國商務部周三表示，已啟動對中國進口木質櫥櫃和浴室櫃的反傾銷和反補貼調查，以確定這些產品是否被傾銷到美國市場。

商務部指出，這項調查行動是應美國櫥櫃聯盟（American Kitchen Cabinet Alliance）3月6日提交的請願書而啟動。

商務部表示，被指控的傾銷幅度從177.36%到262.18%不等，涉嫌不公平補貼的項目有36個。2018年，美國的中國木質櫥櫃和浴室櫃進口額為44億美元。