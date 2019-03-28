美股小幅收跌 市場聚焦全球經濟成長疑慮

2019-03-28 06:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周三下跌，因美國公債殖利率再度下跌，且殖利率曲線長期倒掛引發市場對全球經濟前景的疑慮。

道瓊工業指數收跌32.14點或0.13%，報25,625.59點；標普500指數下跌13.09點或0.46%，報2,805.37點；那斯達克指數收跌48.15點或0.63%，報7,643.38點。

近期數據顯示美國房地產市場、零售銷售和消費者信心均走弱，促使聯準會（Fed）採取了更鴿派的立場。一些專家認為，如果殖利率倒掛的情況持續，或許意味一至兩年後可能出現經濟衰退。

歐洲央行（ECB）總裁德拉基也表示，仍然需要寬鬆的貨幣政策

美國10年期公債殖利率跌至2017年12月以來的最低水準，Alan B. Lancz & Associates Inc.總裁Alan Lancz表示：「殖利率曲線倒掛令投資人擔憂，導致股市下跌。這是一個經濟放緩的指標，至於是否會陷入衰退，沒有人真正知道。」

德意志銀行首席全球策略師Binky Chadha表示，風險資產的表現最終取決於成長形勢，過去三周的走勢顯示，較寬鬆的貨幣政策令市場對成長前景感到恐慌。

美國第二大房屋建築商Lennar上漲3.9%，該公司表示預期房市將好轉；KB Home財報樂觀，股價周三上漲2.7%。