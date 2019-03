美股道瓊早盤一度跌逾200點 經濟前景疑慮再起

2019-03-28 經濟日報



美國股市27日早盤隨公債殖利率走低而下滑,市場對經濟前景的疑慮加深。道瓊一度跌逾200點,標普500指數跌0.8%,那斯達克綜合指數跌幅更超過1%。美國總統川普提名的聯準會(Fed)理事人選受訪時呼籲,Fed應該降息2碼。

近來全球主要經濟體公布的經濟數據,許多都令投資人眉頭深鎖,27日公布的中國1-2月全國規模以上工業企業實現利潤總額,年減14.0%至人民幣7,080.1億元,這是湯森路透2011年10月開始記錄這項數據以來的最大年減幅。

26日美國和德國公布的消費者信心數據同樣疲軟,4月德國GfK消費者信心指數降至10.4,低於預期的10.8,美國3月消費者信心指數也降至124.1,低於預期的133,均凸顯消費者對前景的擔憂。

美國10年期公債殖利率27日一度跌至2.359%,是2017年底以來最低。上周美國10年期3個月公債殖利率利差由正轉負,曲線出現倒掛,再度引發經濟衰退的疑慮。