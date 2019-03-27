別小看蘋果服務！分析師：比iPhone事業還值錢

2019-03-27 23:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



巴隆周刊（Barron's）報導，Piper Jaffray分析師認為，蘋果的服務事業價值不菲，甚至可能已經比這個iPhone製造商的硬體事業還要值錢。

截至26日收盤為止，今年來蘋果股價已躍漲18%，反映投資人對蘋果營運策略重心從硬體轉向服務愈來愈有信心。

蘋果25日發表一系列新的付費服務，像是Apple TV+ （影音訂閱服務）、Apple Arcade (遊戲訂用服務），以及Apple News+（新聞與雜誌訂閱服務）。

Piper Jaffray分析師歐森（Michael Olson）27日維持他給蘋果股票「加碼」的投資評價，並預期服務業務蒸蒸日上可望帶動蘋果股價本益比攀升。

歐森表示，運用分類加總估值（SOTP）分析法，他了解有更多原因促使蘋果致力於把重心轉向服務，因為「用可比較公司平均本益比估值法分析，顯示現在蘋果服務部門其實比產品部門更有價值」。

蘋果股價27日早盤漲1.3%至189.14美元。

歐森說，若以有常態收入公司的行業本益比來估算，蘋果服務事業可能價值5,000億美元左右，高於硬體產品事業估計約4,000億美元的價值。

他說：「我們相信，在2019年度，投資人會愈來愈聚焦於服務，以及服務營收的成長潛力，這將使投資人更樂觀看待高邊際收益的成長，並驅動本益比小幅增加。」