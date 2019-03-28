美頁岩油不純 亞洲業者拒買

2019-03-28 01:57 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



美國頁岩油鑒於油管、儲油槽等網路錯綜複雜，引起亞洲買家擔心油品受影響。 路透 分享 facebook 美國是最大頁岩油出口國，但鑒於油管、儲油槽及出口港的網路錯綜複雜，引起亞洲買家擔心油品受影響，已有煉油業者以擔憂問題金屬和含氧化合物為由，拒買美國頁岩油。

彭博資訊報導，由於數種不同的原油流經橫跨德州到北達科他州頁岩油田的供應鏈，因此在抵達亞洲前可能會混含雜質。煉油業者特別擔心，頁岩油若含有問題金屬和含氧化合物，可能影響業者生產的油品。

北美數十座持續增產的油田因為共用輸油管，混含了品質不穩定的原油或黏稠的煉油剩餘物等物質。頁岩油從油管運至儲油槽，再運送至油輪，當中若有來自其他原油及清潔油槽和穩定物質的化學製品等化合物進入頁岩油，將進一步汙染煉油設備。

南韓是美國頁岩油的進口大國，但消息人士透露，煉油業者SK innovation和現代煉油已拒買元月和2月應抵達麗水港、產自德州Eagle Ford產區的頁岩油，理由是擔憂油品受汙染將使煉油的難度提高。

韓華石化集團資深副總裁巴里勒表示，美國頁岩油可能混有含氧化合物、金屬及清潔劑等汙染物，導致美國頁岩油品質有疑慮，不像對中東採購的原油，品質很穩定。

美國的頁岩油出口大增，從2012年底的每日不到10萬桶，大增至去年12月的每日250萬桶，而南韓是去年12月的最大買家，每日消費量逾55萬桶。

儘管美國頁岩油出現汙染疑慮，巴里勒表示南韓無法完全不使用美國頁岩油，因為美國是重要的出口國。