高通告蘋果 一勝一負

高通（Qualcomm）控告蘋果侵害專利權，尋求美國主管機關對iPhone實施進口禁令，26日在國際貿易委員會（ITC）的兩項裁決中取得一勝一負。

ITC的行政法官麥克納馬拉26日稍早裁決，蘋果侵害了高通兩項與電源管理及資料下載速度有關的專利，並建議禁止若干中國生產的舊款iPhone進口，因為這些手機內建競爭對手英特爾的數據機，ITC將於7月做出終裁。

不過，ITC全委員會稍晚的另一項裁決中駁回一項蘋果侵害高通專利的初步裁決。這項裁決實際上推翻ITC行政法官在去年9月判定蘋果侵害高通一項與手機省電有關的。高通表示，將請求ITC重新考慮全委員會的這項裁決，因為這與日前陪審團對同一專利的判決不一致。

蘋果的發言人說，ITC全委員會認定高通的專利主張無效，是維持公平競爭的重要一步，「我們期待下月在聖地牙哥法院審理本案時，詳細說明他們（高通）傷害消費者及扼殺競爭的各種手法。」

蘋果在上述兩案均否認侵權，並指責高通想盡辦法要把唯一的美國對手逼出市場，如此將有礙5G的發展。在這兩件案子裡，蘋果主張，就算侵權屬實，也不應實施進口禁令。

但無論如何，麥納馬拉的禁止進口建議對蘋果仍是一項打擊，這家iPhone製造商本月稍早在另一項專利官司中被判侵害高通三項專利，判賠高通3,100萬美元。高通股價26日收漲2.4%，蘋果股價跌1.03%。

過去兩年來這兩家公司在全球總共打了80個訴訟。 高通尋求對iPhone實施進口禁令，以便在技術許可談判中占據更有利地位。高通表示，iPhone未付權利金高達數十億美元。