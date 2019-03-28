紐西蘭反轉 冒出降息聲音

紐西蘭央行27日語出驚人表示，全球成長減緩且通膨力道減弱，下一次調整利率更可能是降息而非升息。這預告紐西蘭放棄「中立」的利率政策立場，傾向加入亞洲愈來愈多國央行準備降利率的行列，紐元應聲對美元貶到兩周低點。

紐西蘭準備銀行（央行）27日維持基準利率在1.75%的歷史低點不變，一如經濟學家預期；但央行同時表明下一步傾向降息，卻令人大吃一驚，因為央行上月預測還顯示官方現金利率（OCR）在2021年初趨升。

紐西蘭央行總裁歐爾說：「基於全球經濟展望轉弱且國內支出動能降低，OCR下一步更可能是調降 。」他指出，國內核心消費者物價通膨率仍比央行1%-3%目標區間的中位數（2%）低，因此有必要維持支持經濟的貨幣政策。

紐元從發布聲明前的0.6915美元價位重貶1.5%，貶至0.6823美元，一度跌破0.68美元、觸及兩周最低。

交易員認為，從利率交換合約價格變動看來，央行11月前降息似已成定局。在央行發布聲明前，市場認為11月前降息機率只有48%。

原先預期紐西蘭利率將持穩至2021年的Kiwibank經濟學家庫區曼說：「我們現在認為，5月會降息0.25個百分點，然後8月再降一次，大致看紐元表現而定。」

在全球經濟減弱和美國聯準會（Fed）升息腳步戛然而止後，亞太地區央行利率政策轉趨寬鬆，市場如今押注更多央行將調降利率刺激經濟，包括馬來西亞、南韓、中國在內。

貨幣市場此刻價格反映澳洲今年降息機率高，而經濟學家認為菲律賓、印度和印尼也有降息空間，翻轉之前新興市場動盪時為國幣護盤的升息行動。

另外，歐洲央行（ECB）總裁德拉基顯然也更往鴿派靠攏，同日他在法蘭克福演說時表示，為了對抗經濟成長風險增溫，ECB還會額外採取所有必要及適宜的貨幣政策行動。

德拉基27日在法蘭克福的會議上說：「一如我們在3月會議上所做，我們將持續確保貨幣政策伴隨經濟趨勢，並透過調整我們的利率前瞻指引，以反映新的通膨前景。」