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美中兩頭大象打架 看墨西哥如何坐收漁翁之利？

2019-03-27 22:57經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

美中兩大國爆發貿易大戰，目前兩國代表仍緊鑼密鼓舉行談判，但墨西哥卻因此坐收漁翁之利。美國總統川普推動的政策導致供應鏈出現轉變，促使美國從墨國進口的貨品總額寫下七年來最大增幅。

彭博資訊報導，富嶺環球是為美國餐飲業者供應紙杯、吸管的中國廠商，但川普對2,500億美元中國輸美產品加徵關稅，壞了富嶺這門好生意。最終富嶺投資400萬美元，在墨國蒙特雷設廠，很快產品就能開始外銷到美國。

富嶺財務長李光耀表示：「我們不得另尋出路，墨國是合乎邏輯、有利的地點」。雖然墨國的勞動成本較高，但運輸成本較低。

事實上，富嶺並非孤例，從海報板到冷氣零件，墨國對美出口均大幅成長。美國去年從墨國進口的貨品總額激增10%，逼近3,500億美元，為七年來最大增幅，促使美國對墨國的貿易逆差擴大15%，超過800億美元。美國從中國進口的產品總額增幅則放緩三分之一左右。

墨國這筆橫財凸顯美國想打贏貿易戰的難度有多高，廠商可透過轉移生產線或尋找新來源來規避關稅。儘管川普信誓旦旦要壓低貿易逆差，但去年美國的貨品貿易逆差卻攀抵8,910億美元，寫下歷來新高，原因是減稅提振進口，報復關稅拖累出口。

美國德州Tecma集團是一家協助業者在墨國設廠的公司，Tecma執行長羅素指出，這是一個意想不到的結果，他在業界打滾35年，從未見過業者的興趣這麼高，幾乎在中國有生產線的公司都來電詢問。

美國去年從墨國進口的貨品總額增加10%。
美國去年從墨國進口的貨品總額增加10%。
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路透。
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川普吸管李光耀

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