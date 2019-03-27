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Sony合併手機、相機和電視部門 反引發投資人擔憂

2019-03-27 22:47經濟日報 記者易起宇╱即時報導

Sony於26日宣布將把經營困難的Xperia智慧手機部門和其電視、相機等部門合而為一，引發投資人擔憂。分析師擔心，在面對長久以來來自蘋果和三星的競爭下，這將讓投資人更難看出Sony手機部門的虧損。

彭博資訊報導，投資人數月來一直向Sony執行長吉田憲一郎反應，應該拋棄Xperia手機事業。

在Jefferies分析師高耶爾（Atul Goyal）以擔心手機事業虧損為由調降Sony投資評等後，Sony股價上周已跌至17個月來低點。雖然Sony最新行動能夠多爭取些時間，但分析師認為，這並無法解決其根本問題。

Asymmetric Advisors市場策略師安伐薩德（Amir Anvarzadeh）表示：「透過掩蓋手機相關虧損，他們將能擺脫來自股東要求關閉此部門的壓力。不過，這些虧損必然還會繼續擴大。」

Sony的Xperia部門過去四季共虧損1,010億日圓（9.13億美元），相較電視部門的同期營利為820億日圓，以及相機部門營利為890億日圓。吉田先前已強硬拒絕捨棄該部門的要求，並表示該部門對於發展5G相關研究等創新而言十分重要。

Sony過去10年的業績好轉，是靠著徹底追究責任和果決關閉虧損事業。事實上，吉田就是因為在擔任財務長時的成績受到好評，才被拔擢成為執行長。然而，他的這項最新動作卻讓投資人不禁想問，他怎麼了。

Sony宣布將虧損的手機事業與獲利的電視、相機等事業合而為一，引發投資人擔憂。 ...
Sony宣布將虧損的手機事業與獲利的電視、相機等事業合而為一，引發投資人擔憂。 路透
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