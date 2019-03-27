英國市場面臨脫歐危機，但全球投資人已不在乎
英國面臨脫歐僵局危機，世界其他地區的投資人卻不在乎。歐本海默公司（Oppenheimer）說，英國脫歐的政治大戲已從全球事件淪為本地事件，英國市場已不受青睞 ，亞洲基金大多避免對英國脫歐結果採取部位。
距離英國預定正式脫歐僅剩兩周時間，但脫歐協議迄今仍無著落，英國這場政治鬧劇已令機構投資人厭煩不已，如今基金經理人更專注於各國央行轉向鴿派立場、規模10兆美元的負殖利率債，以及美中貿易戰的發展。
這種情況與2016年形成鮮明對比，當時英國的脫歐公投是全球金融的市場震央，英鎊匯價跌落30年谷底，貶幅創歷來最大。這場公投震撼世界各地、影響各類資產的交易行情，並掀起了西方經濟體的反體制浪潮。
歐本海默公司的基金經理人Alessio de Longis說：「在公投後一天，英國脫歐被認為是一個全球事件，幾個月後它變成一個歐洲事件，現在真的成為本地事件。 」
2016年的脫歐公投撼動全球市場，全球股市的市值蒸發3兆美元，並引發對避險資產的需求，從美國公債到黃金。但Alessio de Longis說，英國脫歐在他目前的資產配置決定中「扮演非常小角色 」。
在亞洲，從雪梨到新加坡的基金經理人正試圖研判英國脫歐是否仍會產生連鎖效應，許多人發現太棘手而不買英國資產。
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