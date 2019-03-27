英國市場面臨脫歐危機，但全球投資人已不在乎

2019-03-27 21:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



英國面臨脫歐僵局危機，世界其他地區的投資人卻不在乎。歐本海默公司（Oppenheimer）說，英國脫歐的政治大戲已從全球事件淪為本地事件，英國市場已不受青睞 ，亞洲基金大多避免對英國脫歐結果採取部位。

距離英國預定正式脫歐僅剩兩周時間，但脫歐協議迄今仍無著落，英國這場政治鬧劇已令機構投資人厭煩不已，如今基金經理人更專注於各國央行轉向鴿派立場、規模10兆美元的負殖利率債，以及美中貿易戰的發展。

這種情況與2016年形成鮮明對比，當時英國的脫歐公投是全球金融的市場震央，英鎊匯價跌落30年谷底，貶幅創歷來最大。這場公投震撼世界各地、影響各類資產的交易行情，並掀起了西方經濟體的反體制浪潮。

歐本海默公司的基金經理人Alessio de Longis說：「在公投後一天，英國脫歐被認為是一個全球事件，幾個月後它變成一個歐洲事件，現在真的成為本地事件。 」

2016年的脫歐公投撼動全球市場，全球股市的市值蒸發3兆美元，並引發對避險資產的需求，從美國公債到黃金。但Alessio de Longis說，英國脫歐在他目前的資產配置決定中「扮演非常小角色 」。