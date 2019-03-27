現在還有人寫賀卡？業者：年輕人特別愛買這種卡片

2019-03-27 17:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



數位時代來臨，許多人不再寫耶誕節和情人節卡片給親友和另一半，改用手機發簡訊甚至貼圖便打發了，導致近年來傳統賀卡銷售下滑，CVS、沃爾瑪等零售店也大舉縮小卡片販賣區，乍看下賀卡產業儼然像夕陽產業。

「今日美國報」報導，CVS Pharmacy總裁胡利肯表示，擁有約9,600個零售據點的CVS之前撥來陳列賀卡的賣場空間太多，現在打算把更多空間用來改賣保健產品，因為內部分析工具顯示賀卡銷售欠佳。他說：「愈來愈多人用簡訊、電郵和電子卡片，買賀卡的人減少了。」

沃爾瑪美國執行長佛蘭在本月法說會上也表示，沃爾瑪正「重新思考」店裡該擺售什麼，「我們真的需要賀卡帶進的那些客流量嗎？」

根據美國賀卡協會（GCA）的資料，美國人每年仍購買超過60億張卡片。市場研究公司IBISWorld預測，賀卡產業的銷售額正以每年萎縮3%的速度走下坡，而這種趨勢可能持續到2023年底。不動產數據公司CoStar Group的資料顯示，2013年至2018年期間，賀卡販賣店所占的零售空間已大減逾27%。

IBISWorld分析師庫瑪說：「一大影響因素是科技，社群媒體興起，讓人們能透過這些平台取得聯繫 ，電子卡片大行其道。」

受此影響，美國第二大賀卡公司American Greetings去年4月已把多數股權售予私募公司Clayton, Dubilier & Rice，據IBISWorld估計，American Greetings過去四年來營收約衰退16%。

IBISWorld估計，就連賀卡銷售第一的賀軒（Hallmark Cards）也迫於獲利下滑，過去五年來在美國裁員逾千人。另據CoStar偞計，賀軒卡片所占的零售賣場空間在2013年至2018年期間萎縮約28%。

但其實卡片工業前景並沒有那麼悲觀，仍有一些令業者振奮的跡象，像是每張要價10美元以上的高檔卡片、售價低於1美元的平價卡片，以及提供個人化選項的卡片，消費者還是很捧場。

業者表示，有個迷思是：年輕人不再買卡片。但北卡羅萊納州婚禮與活動籌備業者傅蕾克指出，事實上，像她自己這樣沉迷於社群媒體的千禧世代，也不希望捨棄收送紙本賀卡的觸感和人情味。

賀軒行銷長兼副總裁洛伊也指出，與眾人觀念相反的是，千禧世代喜歡用手寫賀卡替代社群媒體互動。她說：「在當今這個高度數位化且瞬息萬變的世界，擁有獨一無二之物就顯得與眾不同。 」

創業家和利基型卡片業者也紛紛把握這個機會，推出迎合千禧世代口味的卡片。

IBISWorld的庫瑪說：「人人都設法為年輕一代量身訂製賀卡，這些卡片用語較輕鬆、反諷意味更濃，也更搞笑。」

波士頓新創公司Lovepop在2014年推出手工製作的豪華立體卡片，至今已賣出逾500萬張。該公司90%的卡片是透過網站直接對顧客銷售，其餘卡片則經由3,000個零售據點分銷，包括在紐約市設立的第一家獨立門市。

Lovepop執行長羅斯說，賣場販售的普遍卡片失寵是有原因的，但不表示卡片工業將滅亡。他說：「 消費者逐漸對傳統卡片感到厭倦，但本公司提供迥然不同的顧客體驗。每張Lovepop立體卡片都用雷射切割並以手工組合。」

羅斯說，這些立體卡片通常售價超過10美元，但收到卡片的人通常會認為值得保存，留來向別人炫耀。

賀軒、Papyrus、Paper Source和網路商店平台Etsy上的賣家，也因高價卡片受歡迎而大發利市。

賀卡約占15%營收的Paper Source這五年來新開50家店，總店數達到128，成功祕訣在於產品經過精挑細選，不賣大眾產品。執行長帕克說：「我們上架的產品魔力在精挑細選獨一無二的卡片，我敢說我們的顧客將近一半是千禧世代，他們絕對會買賀卡。」

但低價賀卡仍有市場。賀軒去年6月開始在Dollar Tree商店銷售平價賀卡，包括兩張只賣1美元的特惠品，使Dollar Tree卡片季營收出現二位數年比成長率。

因應愈來愈少人在耶誕節、情人節、母親節和親友生日時寄卡片祝賀，賀軒推出新的品牌稱為「只因為」（Just Because），希望鼓勵民眾用有溫度的手寫卡片傳情致意 ，而不是只傳簡訊或臉書訊息。賀軒的洛伊說：「這部門出現很大的成長，因為人們的生活需要添加一點溫馨。」