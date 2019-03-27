駭客威脅與日俱增 保險業者為網安產業推出評級服務

2019-03-27 17:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林聰毅 ╱即時報導



華爾街日報26日報導，隨著數位駭客的威脅與日俱增，一些全球大型保險業者計劃攜手合作，推出一項評級服務，為企業使用的網路安全產品打評等。

這項由保險經紀與風險管理業者達信集團（Marsh & McLennan）旗下Marsh經紀部門所推出的計畫，將評估賣給企業的網絡安全軟體和技術。 Marsh將整理核對參加該計畫的保險公司的評分，這些保險公司將個別評估產品，並找出能有效降低網路風險的產品和服務。 Marsh將在美國網站公布結果。

Marsh表示，已同意參與的保險業者包括安聯（Allianz ），安盛（AXA）、Axis資本控股，Beazley ，CFC Underwriting 、慕尼黑再保（Munich Re），損保（Sompo International）和蘇黎世保險集團（Zurich Insurance Group）。

這類合作在整個保險業並不常見，但也非前所未有。 在1950年代，三個保險協會聯手成立公路安全保險協會，這是一個致力於減少機動車車禍造成的死傷和財損的非營利組織。

在其他許多保險產品線成長趨緩之際，一些保險業者將迅速發展的網路風險市場視為罕見的成長機會。 Marsh表示，數十家保險公司銷售網路風險保單，全球每年收的保費估計約為40億美元。 根據研究和顧問業者顧能公司（Gartner）的數據，今年全球在資訊安全產品和服務的支出可能超過1,200億美元。

在Marsh推動的這項計畫中，保險公司有一些潛在的好處。 如果全球供應鏈能夠因高品質的軟體和服務而得到良好的保護，那麼駭客攻擊的理賠案件就會減少很多。 產業主管表示，許多保險公司的通力合作，更有可能找出全球供應鏈製造商應可避免的脆弱網安產品。

Marsh這項名為Cyber Catalyst的計畫，將專注於解決資料外洩、業務中斷、資料賄賂和網路勒索等風險的產品，這包括一些科技產品，例如防火牆和加密、用於監控威脅的工具，以及培訓和事故因應規劃等。網絡安全供應商將可向Marsh這項計畫申請評估其產品。